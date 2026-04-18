Alianza Lima: Exseleccionado peruano dejará el equipo blanquiazul tras el final del Torneo Apertura

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/04/2026
Alianza Lima vuelve a Matute luego de varios días de ausencia para recibir a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura. Luego de la clara victoria de Chankas CYC este viernes, los blanquiazules necesitan ganar a como de lugar para seguir prendidos en el primer lugar de la tabla de posiciones.
Exseleccionado dejará Alianza Lima
Y a pocas horas de este importante cotejo, se dio a conocer un importante movimiento en el primer equipo el cual se dará al finalizar esta primera competición de la Liga 1. Resulta que una de las actuales figuras del plantel dirigido por Pablo Guede no seguirá en la institución ya que su préstamo culminará a mitad de año.
De acuerdo a la información brindada por la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 Max, Pedro Aquino se irá de Alianza Lima luego que el Torneo Apertura finalice. La mujer de prensa aseguró que la directiva no renovará su préstamo por lo que deberá volver al Santos Laguna, club dueño de su pase.
"Pedro Aquino no se va a quedar en Alianza. Termina su préstamo y se va", indicó la periodista que suele cubrir las incidentes del elenco íntimo.
Los pobres números de Pedro Aquino en Alianza Lima
Como se recuerda, el exvolante de la Selección Peruana llegó al equipo de La Victoria a mediados del 2025 con la principal misión de reemplazar a Erick Noriega que acababa de ser vendido al exterior.
Al inicio, Néstor Gorosito lo utilizó para la seguidilla de partidos del torneo local y la Copa Sudamericana donde los íntimos avanzaron hasta cuartos de final. Sin embargo, las lesiones comenzaron a aparecer por lo que el volante terminó quedando relegado por Alessandro Burlamaqui.
Con la llegada de Pablo Guede, la situación empeoró ya que durante la temporada 2026 solo ha sumado 11 minutos e incluso en varios encuentros no fue convocado por el entrenador argentino. Esta situación se repetirá para este partido ante Cusco FC donde no formó parte del equipo por decisión de su director técnico.
Ahora, el jugador deberá volver a las filas de Santos Laguna, club dueño de su pase, y luego analizar diferentes opciones para su futuro futbolístico.
En resumen, Pedro Aquino no seguirá en Alianza Lima luego que el Torneo Apertura llegue a su fin. El volante nacional no cumplió las expectativas por parte de la directiva y la hinchada por lo que su préstamo no será renovado.