¡No puede ser! Otro histórico futbolista del Real Madrid tendría todo listo para salir del club

24/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

No todas son buenas noticias en el Real Madrid, o eso parece, pues un histórico futbolista que ganó la Champions League con el club anunció su salida del merengue.

Esta sería la tercera baja de la temporada 2024/25, sumándose a la de Nacho y Kroos. Lo peor, es que esta corresponde a la de un delantero, por lo que el Madrid estaría dejando ir a un futbolista por posición.

¿De quién se trata?

La nueva salida de los 'blancos' sería nadie menos que Joselu Matto, delantero de 34 años que fue crucial para conseguir la decimoquinta 'orejona' en esta campaña.

Según el diario MARCA, el club español habría ofrecido una propuesta contractual de un año al jugador, pero esta no convencía económicamente al '9'. Tras esto, habría llegado una opción desde Arabia Saudí y Qatar, lo que terminó convenciendo a Joselu.

El club Al-Gharafa sería el que ofertó por el futbolista, ofreciéndole un contrato multimillonario que superaría ampliamente el que tenía el delantero en Madrid, siendo esto último lo que terminó por convencer al canterano blanco.

¿Quién es Joselu?

Formado como una promesa en el Real Madrid Castilla, Joselu Matto es un delantero con vasta experiencia en equipos del segundo orden europeo, siendo goleador en distintas ligas y campeonatos.

Su mejor paso a nivel individual fue en la cantera del conjunto blanco, donde anotó 40 goles en dos temporadas. Sin embargo, su última temporada en Alavés llamó muchísimo la atención, pues fue el goleador de LaLiga con 17 anotaciones.

Si bien su retorno al Bernabéu estuvo fuertemente criticado, el futbolista respondió de una forma excelente, anotando 18 goles en su última temporada, la cual estuvo marcada por su agónico doblete frente a Bayern Múnich, que le permitió a su equipo clasificar a la final de la Champions League.

¿Modric seguirá en el Madrid?

En medio de tantas salidas en el 'Rey de Europa', muchos aficionados merengues se han preguntado si es que Luka Modric continuará en el club que ha defendido en los últimos 11 años.

La situación alrededor del croata es complicada, pues aún no renueva su contrato, y tiene hasta el 30 de junio para hacerlo. En todo caso no decida firmar un nuevo vínculo con el Madrid, quedaría como agente libre, y su llegada a otro equipo no se puede descartar.

Los hinchas del club esperan que no se repita con Luka lo que ocurrió con Joselu, histórico futbolista del Real Madrid que no continuaría en el club.