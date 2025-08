Jean Ferrari puso en duda continuidad de Oscar Ibáñez: "Tenemos que enfocarnos en ganarle a Uruguay"

Luego de varias semanas de rumores, la Federación Peruana de Fútbol finalmente oficializó a Jean Ferrari como nuevo director de fútbol. Ahora, el exdirectivo de Universitario será encargado de liderar el proyecto de todas las categorías de la Selección Peruana durante los próximos años.

Tras la presentación oficial con la compañía de Agustín Lozano, Ferrari Chiabra respondió a las diversas consultas de los medios de prensa que llegaron hasta la Videna de San Luis. Como era de esperarse, una de las preguntas fue acerca de la actualidad de la Bicolor y su entrenador.

Ahí, el ahora segundo al mando de la FPF no quiso entrar en detalles sobre la continuidad de Oscar Ibáñez tras el final de este proceso. Según precisó, la idea es terminar de la mejor manera las Clasificatorias donde aún quedan remotas chances si obtiene un triunfo ante Uruguay de visita y Paraguay de local.

"No es momento de generar ningún tipo de desestabilidad con relación a lo que viene en estas dos últimas fechas de Eliminatorias, así que en ese sentido Óscar tiene toda la confianza para sacar adelante esos dos partidos, y luego hacer el análisis si nos alcanzó, si no nos alcanzó, qué pasó para que nos alcance, qué pasó para que no nos alcance, el análisis correspondiente para luego hacer un diagnóstico", indicó.