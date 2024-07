Paolo Guerrero tendrá que pagar si quiere jugar en Alianza Lima: UCV le pone MILLONARIA penalidad

Paolo Guerrero, destacado delantero de la selección peruana, enfrenta un momento difícil con su club actual, la UCV. Aunque desea dejar el equipo, la dirigencia liderada por Richard Acuña se mantiene firme, creando una situación tensa. Si el 'Depredador' quiere unirse a Alianza Lima, deberá pagar una millonaria penalidad al club trujillano.

El problema entre Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo se hizo evidente cuando el futbolista se negó a jugar contra Alianza Lima en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024.

A pesar de ser convocado por el entrenador Guillermo Salas mientras calentaba con sus compañeros, Paolo Guerrero decidió no entrar al campo y terminó sentado en el banco de suplentes, mostrando claramente su descontento con su situación actual en el equipo.

La dirigencia de César Vallejo ha sido clara en su postura. En el programa 'América Hoy', Brunella Horna, esposa del presidente del club, reafirmó que el equipo no cederá fácilmente a Paolo Guerrero.