Brunella Horna cuestiona salidas nocturnas de Pamela López: "Es lo que pienso"

En una reciente edición del programa 'América Hoy', la conductora Brunella Horna se pronunció con respecto a las recientes salidas nocturnas de su amiga, Pamela López, las cuales quedaron registradas en video y difundidas en varios medios locales.

En tal sentido, Brunella se mostró comprensiva con Pamela, señalando que "está vulnerable", a raíz de que su relación, de más de doce años, con Christian Cueva, terminara producto de una presunta infidelidad por parte del futbolista.

"Cuanto tu estás tan vulnerable, no te das cuenta si es correcto o no es correcto (en referencia a las salidas). Cuando alguien te hace daño, y no tienes ayuda psicológica, obviamente tu autoestima la tienes en el piso. Es lo que pienso", indicó.