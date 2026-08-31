Goleada del Barcelona en LaLiga: venció 5-2 al Rayo Vallecano en el Camp Nou

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El conjunto azulgrana dio vuelta un marcador adverso y terminó aplastando 5-2 al Rayo Vallecano en una jornada brillante del ataque culé en el Camp Nou. Los dirigidos por el cuadro local supieron sobreponerse a un golpe tempranero y consiguieron tres puntos claves en el torneo español gracias al despliegue ofensivo de sus principales figuras.

Reacción inmediata y remontada en la primera mitad

El cuadro visitante arrancó con intensidad y dio la sorpresa en el recinto catalán a los 11 minutos, cuando Sergio Camello recibió un pase de Álvaro y definió con potencia para abrir el marcador. Sin embargo, la respuesta del cuadro culé no tardó en llegar: a los 18' Apareció el brasileño. Raphinha recibió el balón, se sacó a su rival de encima y definió ante la salida del arquero para poner el empate, lo que devolvió la tranquilidad al público local.

Apenas dos minutos después de la igualdad, Lamine Yamal anotó su primer tanto de la temporada con un certero zurdazo para dar vuelta el marcador e imponer la ventaja azulgrana. A pesar de la constante presión ejercida por Anthony Gordon y Marc Bernal, el conjunto catalán vio cómo el VAR le anulaba un tanto a Jules Koundé al cierre del primer tiempo por posición adelantada, enviando el partido al descanso con un ajustado 2-1.

El complemento mantuvo el ritmo vertiginoso en las áreas, comenzando a inclinarse definitivamente para los locales tras un desborde de Gordon por la banda izquierda a los 51 minutos que provocó el autogol de Lejeune. Aunque Camello apareció nuevamente a los 58' para concretar su doblete y recortar distancias dejando el marcador 3-2, el equipo visitante no pudo sostener el ímpetu ante las variantes tácticas introducidas desde el banquillo barcelonista.

🚨🇪🇸 LAMINE YAMAL GIVES BARCELONA THE LEAD! WHAT A FANTASTIC GOAL! 🤯🤯



Barcelona 2-1 Rayo Vallecano.https://t.co/2J9gS6FrURpic.twitter.com/rXyB37jYXK — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 31, 2026

Consolidación del triunfo y contundencia del Barcelona en el tramo final

El tramo decisivo del encuentro confirmó la superioridad futbolística del cuadro catalán, que extendió su ventaja a los 70 minutos a través de Raphinha, quien firmó su doblete personal de la tarde para colocar el 4-2 en el marcador. Las sustituciones dieron mayor dinamismo al juego asociativo de los locales, permitiendo controlar las escasas llegadas del rival, como el disparo de Randy Nteka que terminó sin contratiempos en las manos del guardameta Joan García.

Hacia el cierre del compromiso, el ataque azulgrana volvió a desequilibrar por la banda para sentenciar la historia antes del tiempo añadido. A los 89' Apareció la joya. Lamine Yamal marcó el quinto del Barza y el segundo en su cuenta personal, sellando de esta manera una actuación estelar ante su afición justo antes del pitazo final decretado a los 95 minutos.

La contundencia mostrada en la segunda parte permitió a los atacantes consolidar una victoria abultada que sirve para afirmarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Con este resultado, el equipo suma de a tres de manera categórica y muestra un elevado poder de gol de cara a los próximos compromisos de la temporada.

En ese sentido, Barcelona demostró un recambio ofensivo contundente y un nivel superlativo de sus atacantes para resolver un encuentro complicado y mantenerse firme en la lucha por el título de LaLiga.