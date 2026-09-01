Tabla y programación de la fecha 8 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la octava jornada, que se disputará del viernes 28 al lunes 31 de agosto, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la fecha anterior, Universitario remontó y venció 4-2 a UTC en su visita a Cajamarca. Por su parte, Alianza Lima cayó sorpresivamente 0-1 ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que Sporting Cristal perdió 1-0 frente a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao.

Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 (LFP)

Viernes 4 de septiembre

FC Cajamarca vs. Cienciano (1:00 p.m.)

Alianza Atlético vs. UTC (3;15 p.m.)

Sábado 5 de septiembre

Sport Huancayo vs. Sport Boys (3:00 p.m.): Los 'rosados' atraviesan un buen momento y buscarán un triunfo clave en la altura para mantenerse entre los primeros lugares.

Los 'rosados' atraviesan un buen momento y buscarán un triunfo clave en la altura para mantenerse entre los primeros lugares. Cusco FC vs. Deportivo Moquegua (6:00 p.m.):

Universitario vs. Comerciantes Unidos (8:30 p.m.): Los 'cremas' recibirán en el Monumental al conjunto de Cutervo, con la intención de sumar un nuevo triunfo y mantenerse entre los líderes.

Domingo 6 de septiembre

Sporting Cristal vs. Los Chankas (11:00 a.m.): Los rimenses necesitan recuperarse para no alejarse de la cima, cuando reciban a los andahuaylinos en condición de locales.

Los rimenses necesitan recuperarse para no alejarse de la cima, cuando reciban a los andahuaylinos en condición de locales. Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau (1:30 p.m.)

Juan Pablo II vs. Alianza Lima (3:45 p.m.): La escuadra 'blanquiazul' viajará por primera vez a Chongoyape en busca de una victoria que le permita seguir en la pelea.

La escuadra 'blanquiazul' viajará por primera vez a Chongoyape en busca de una victoria que le permita seguir en la pelea. FBC Melgar vs. ADT (7:00 p.m.)

Tabla de posiciones

Tras los resultados de la fecha anterior, Deportivo Garcilaso (+7) y Universitario (+6) comparten el liderato con 16 puntos, seguidos por Sport Boys, que suma 14 unidades. Alianza Atlético y Atlético Grau tienen 13 puntos, mientras que Cusco FC y Alianza Lima los siguen de cerca con 12 unidades.

Tabla de posiciones Torneo Clausura - actualizada (fecha 7)

¿Por dónde se van a transmitir los partidos?

Toda la octava fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).