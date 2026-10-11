Gianluca Lapadula elogia a Melgar tras el empate 2-2 con Universitario: ¿Qué dijo el delantero?

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes empató 2-2 con Melgar en el Estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la Liga 1 2026. El equipo arequipeño llegó a tener dos goles de ventaja, pero el conjunto crema reaccionó durante el partido y consiguió igualar el marcador ante su público.

Lapadula reconoció el buen partido de Melgar

El delantero reconoció el desempeño del equipo arequipeño y consideró que sus jugadores realizaron una buena presentación frente a Universitario. El atacante se pronunció después del empate y dedicó parte de sus declaraciones a destacar el trabajo realizado por sus rivales durante el compromiso disputado en Lima.

"Ellos hicieron un muy buen partido, hay que felicitar al rival", declaró.

Las palabras de Lapadula estuvieron centradas en el rendimiento que mostró Melgar durante el encuentro. El reconocimiento al equipo visitante se produjo después de un partido en el que Universitario tuvo que buscar una reacción para evitar la derrota, luego de encontrarse en desventaja en el marcador.

El delantero también manifestó su satisfacción por el resultado obtenido con el conjunto crema. Universitario consiguió recuperarse durante el desarrollo del encuentro y alcanzó el empate, en un compromiso que tuvo distintas etapas y terminó con ambos equipos repartiendo los puntos.

"Estoy CONTENTO por el resultado, fue un buen empate. El rival hizo buen partido, pero como siempre la U hasta el final" Gianluca Lapadula, jugador de Universitario https://t.co/8aVFSlbpd5 October 11, 2026

Universitario igualó el marcador ante Melgar

El partido tuvo un desarrollo cambiante, con Melgar tomando una ventaja de dos goles frente a Universitario. Sin embargo, el cuadro merengue consiguió responder durante el encuentro y marcó los tantos necesarios para establecer el 2-2 definitivo en el Estadio Monumental.

La igualdad fue uno de los principales acontecimientos del compromiso, debido a que Universitario logró evitar una derrota como local. El resultado también permitió que las declaraciones posteriores de Lapadula se centraran tanto en el desempeño del rival como en la reacción de su propio equipo para alcanzar el empate.

Otro de los asuntos abordados después del encuentro fueron los reclamos de Melgar por una acción relacionada con el segundo gol de Universitario. Las publicaciones deportivas recogieron las consultas sobre esta jugada, que generó cuestionamientos por parte del conjunto arequipeño durante el desarrollo del partido.

Lapadula fue consultado sobre la polémica arbitral, pero evitó profundizar en los reclamos y mantuvo su atención en el encuentro. Por ello, cualquier referencia a esta situación debe presentarse como parte de las consultas y cuestionamientos registrados después del partido, sin afirmar que existió una infracción confirmada.

El empate 2-2 entre Universitario y Melgar dejó como uno de sus principales temas las declaraciones de Gianluca Lapadula, quien reconoció el buen desempeño del equipo arequipeño. El delantero también se refirió al resultado conseguido por los cremas, mientras los reclamos arbitrales formaron parte de las reacciones posteriores al compromiso.