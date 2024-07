Referentes de la Selección Peruana encararon a Jorge Fossati para cambiar el sistema de juego

La eliminación de la Selección Peruana de la Copa América sigue dando que hablar y esta vez se conoció de un episodio protagonizado entre los jugadores y el entrenador, Jorge Fossati, acerca del sistema de juego que hoy predomina en el combinado patrio.

Como se sabe, el experimentado técnico uruguayo plantea en todos sus equipos la formación de 5 defensores, 3 volantes y 2 delanteros, tal como se vio en su paso por Universitario y ahora en la Bicolor.

Sin embargo, este esquema parece no gustar del todo en más de un jugador de la Selección Peruana, según lo informado por el programa 'Estudio Fútbol'. En la última edición de este espacio de YouTube, la periodista Ana Lucía Rodríguez contó una infidencia que pocos sabían.

Según la reportera, los principales referentes de la Bicolor conversaron directamente con Jorge Fossati, antes de la Copa América, para pedirle un cambio de esquema. Y aunque afirmó no saber los nombres de dichos elementos, este pedido finalmente no tuvo asidero pues el estratega se siente seguro con su idea de juego.

"Fue una conversación, algo en buena onda. No tengo los nombres al detalle, pero si algunos le hicieron una sugerencia al profesor para el cambio de sistema. Esto no se pudo dar, pero no sé si se vaya a dar el cambio de cara a las Eliminatorias de septiembre", añadió.