Cueva y Carrillo de fiesta: Advíncula y la vez que "destruyó" a futbolistas que salen pese a la crisis del equipo

Christian Cueva y André Carrillo, jugadores de la Selección Peruana, están nuevamente en el ojo de la tormenta. Y es que tras la difusión de un video celebrando tras la eliminación de la 'Bicolor' de la Copa América, internautas han expresado su indignación contra ambos mundialistas.

De hecho, han recordado las palabras de Luis Advíncula, lateral derecho de la 'Bicolor' que, anteriormente, criticó duramente a aquellos futbolistas que salen de fiesta pese al mal momento que atraviesa su equipo.

El tajante comentario del jugador de Boca Juniors tuvo lugar en entrevista con La Lengua, donde nuestro compatriota dio su opinión sobre los futbolistas que concurren a las discotecas.

Al respecto, el popular 'Lucho' señaló que los jugadores también pueden ir de fiesta, ya que son personas "comunes y corrientes". No obstante, enfatizó que solo si atraviesas un buen momento y al día siguiente tienen descanso.

Sin embargo, al ser consultado sobre su estadía en Argentina y su asistencia a fiestas, Luis Advíncula hizo una importante aclaración, la cual ha sido vinculada a la situación de Christian Cueva y André Carrillo.

Y es que el lateral derecho confesó que además de que no son de su agrado, consideraba que no era el momento adecuado, ya que no le estaba yendo bien.

En ese sentido, afirmó que el fútbol es de momentos y calificó de "cortitos" a aquellos que van de fiesta pese a la crisis de sus equipos.

"No me gusta mucho. Tampoco me estaba yendo bien. (...) Yo sabía el momento en el que estaba. Sabía que en algún momento iba a pasar, pero tampoco voy a ser hu**** y me voy a regalar. Me está yendo mal, no estamos ganando, ¿y me voy a ir a una discoteca? Hay que ser bastante cortito para salir. En el fútbol, hay momento para todo", sentenció.