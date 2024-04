¿Se pierde la temporada? Esta es la TERRIBLE lesión que sufrió José Rivera en el último partido de Universitario

José Rivera podría ver truncado su excelente momento con Universitario, luego de sufrir una grave lesión el pasado sábado en el partido contra Sport Boys. La dolencia podría afectar seriamente la temporada de el 'Tunche'.

Es necesario recordar que Rivera tuvo un duro choque contra el defensor Flavio Alcedo, donde cayó de forma brusca justo en su hombro, sin poderse levantar luego y viéndose obligado a ser cambiado.

Según el periodista Gustavo Peralta, el cuerpo médico de la 'U' habría evaluado al delantero, calificando la lesión sufrida como una luxación de hombro.

"El cuerpo médico de Universitario considera que lo de José Rivera es una luxación. Se le salió el hombro y en caliente se lo acomodaron al ser la primera vez que algo así le ocurría al delantero y, por ende, no era necesario operación", informó.

Peralta detalla que aún no se ha terminado de procesar en su totalidad la dolencia del futbolista, por lo que no se descarta que se trate de algún golpe más grave.

En caso se trate de una luxación de hombro, esta lesión requiere de un proceso de recuperación extenso, que incluye una fase de reposo, función activa y potenciación. Todo esto, para devolver al deportista a su máximo rendimiento.

Toda la rehabilitación podría significar entre dos y cuatro meses de para, en el peor de los casos. Eso significaría que Rivera se perdería lo restante del Torneo Apertura, y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El 'Tunche' pasa el mejor momento de toda su carrera, siendo el goleador de Universitario en el año de su centenario. Incluso, llamó la atención del histórico Juan Manuel Vargas, referente de la 'U' que elogió su buen nivel.

"Primera vez que lo veo jugando en la 'U' como delantero y todo lo que corrió, los dos goles, perfecto, lo aplaudo. A veces, todo este tema de lo que genera el elogio, puede dar cargas y me gustaría que siga por el mismo camino", señaló.

Vargas no fue el único en destacar el rendimiento de Rivera, pues hasta el mismísimo Julio César Uribe tuvo palabras de aliento para el delantero de 26 años.

"Yo no lo conozco, pero he leído su historia. Es encomiable. Aplaudo a José Rivera y espero que sostenga con humildad el elogio para que se haga más grande porque me gratifica que mis compatriotas sonrían y hagan sonreír", comentó el 'Diamante'.