Sergio Peña indignado ante la admiración de los hinchas por Oliver Sonne: "Lo aman sin haberlo visto"

En una reciente entrevista con 'Entre ceja y ceja', Sergio Peña abordó el tema del cariño desmedido que ha recibido Oliver Sonne desde su convocatoria a la Selección Peruana. Las expectativas en torno al debut del joven jugador han generado diversas opiniones.

Oliver Sonne ha estado bajo la lupa de los hinchas que aguardaban con entusiasmo su debut con la Selección Peruana. Sin embargo, a pesar de las expectativas, su estreno bajo la dirección de Juan Reynoso en las Eliminatorias 2026 aún no se ha concretado, generando comentarios y debates tanto en la prensa como entre los aficionados.

Durante la entrevista en 'Entre ceja y ceja', Sergio Peña abordó la escasa participación de Oliver Sonne en la Selección Peruana, ofreciendo una respuesta directa ante la situación.

"Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver y no saben. Lo aman sin ni siquiera haberlo visto. No pienso que esté mal, pero sí pienso que está mal que le falten el respeto a los que están haciendo como Aldo (Corzo), Luis (Advíncula). Pienso que puedes querer a un jugador pero no puedes faltar el respeto a los otros", expresó Peña.