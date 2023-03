¡Tranquilidad para los 'Teutones'! Juan Reynoso confirmó que Gianluca Lapadula no será titular ante Alemania

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡No estará desde el arranque! El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Juan Reynoso, confirmó que Gianluca Lapadula no será de la partida este sábado frente Alemania en el primer amistoso de la fecha FIFA de marzo.

El 'Cabezón' anunció a los medios de comunicación que no van a arriesgar la integridad física de el 'Bambino' ante los 'Teutones' y será una opción desde el banquillo de los suplentes. Por consiguiente, se espera que el italoperuano sea tomado en cuenta en el XI inicial para el encuentro contra Marruecos este martes 28. "Gianluca Lapadula de inicio no va. Ya está mejor, pero no queremos arriesgarlo", apuntó.

Por ello, su reemplazante estaría entre Alex Valera, Raúl Ruidíaz o Percy Liza, acompañados de Edison Flores por la banda izquierda y André Carrillo por la derecha.

¿Quién tomará su puesto?

En el último entrenamiento del 'equipo de todos' en su concentración en Madrid, España, tuvo como punto de atención la inclusión de Raúl Ruidíaz entre los que irán desde el arranque frente a los tetracampeones del mundo.

La 'Pulga', quien jugó por última vez con la 'Bicolor' en el amistoso ante El Salvador en septiembre por una lesión, volvería a tener una oportunidad de la mano de Reynoso para revertir su historia; dado que solo posee cuatro goles en 52 cotejos.

Duro choque

La Selección Peruana de Fútbol viene alistándose para lo que será el encuentro con Alemania este sábado 25 de marzo en Mainz en horas de la mañana.

El 'equipo de todos' formaría de la siguiente manera:

Arquero: Pedro Gallese

Defensas: Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría y Miguel Trauco

Mediocampistas: Renato Tapia, Jesús Castillo, Yohismar Yotún

Delantero: Edison Flores, Raúl Ruidíaz, André Carrillo}

Oblitas habló de los rivales

Por otra parte, el director deportivo de la FPF, señaló que será una gran experiencia y aportará mucho al esquema táctico del 'Cabezón' con vistas al objetivo principal que son las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, que empezarán en septiembre; tras la oficialización de la FIFA la semana pasada.

En ese sentido, destacó el nivel de Marruecos (sensación en Qatar 2022) y de la 'Die Mannschaft' y que serán dos encuentros "complicados"; no obstante, servirá para que el Reynoso saque sus conclusiones con respecto al nivel de los jugadores y el funcionamiento del equipo ante dos rivales importantes.

"Los dos partidos van a ser complicados. Alemania siempre es una potencia y Marruecos demostró de lo que es capaz en esta última participación mundialista. La mayoría de estos jugadores aprendieron a competir y hay que jugar, siempre digo que hay que jugar y sacar conclusiones. Estos son exámenes para todos, no para Juan Reynoso. Juan saca conclusiones de esos partidos", expresó.

De esta manera, Juan Reynoso confirmó la ausencia de Gianluca Lapadula contra Alemania; dado que aseguró que no "arriesgará" la integridad física del 'Bambino' para el siguiente encuentro.