Andy Polo y su polémica frase sobre Matute antes de enfrentar a Alianza Lima: "Estoy en mi jato"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Andy Polo fue uno de los protagonistas de la previa del clásico entre Universitario y Alianza Lima. Cuando el plantel crema llegó a Matute, el jugador soltó una frase que rápidamente llamó la atención y dejó clarito que llegaba con toda la confianza para el partidazo.

Andy Polo y su particular frase en Matute

Universitario llegó a Matute con la mira puesta en llevarse los tres puntos ante Alianza Lima y, desde antes del pitazo inicial, el ambiente ya estaba bastante cargado. Los jugadores cremas ingresaron al estadio para dirigirse a sus camerinos y prepararse para el esperado clásico.

Fue justamente en ese momento cuando Andy Polo protagonizó una curiosa escena. Mientras caminaba junto al resto del plantel de Universitario rumbo a los camerinos, el jugador crema soltó una frase que no pasó desapercibida. "Estoy en mi jato" , se le escucha decir en el video publicado por Universitario TV.

La frase generó sorpresa por el contexto, ya que Matute es la casa de Alianza Lima y el clásico se disputaba precisamente en territorio blanquiazul. Pero Polo parecía estar más que cómodo y no dudó en mostrar toda su confianza antes de arrancar el partido.

Y eso no fue todo. Unos segundos después, en la misma grabación, también se escucha un grito que dice: "Llegamos a casa" . Por el contexto de las imágenes, todo apunta nuevamente a que la frase habría salido de Andy Polo.

Andy Polo y Federico Girotti se dijeron de todo

Pero la cosa no quedó solamente en las frases de Polo. Un día después del clásico, el programa Al Límite mostró imágenes captadas al ras de la cancha que permitieron conocer qué había pasado entre Andy Polo y Federico Girotti durante el partido.

En una jugada previa, Polo intentó pasarle el balón por entre las piernas al delantero argentino. La acción no le gustó nada a Girotti, quien reaccionó y fue a encarar al futbolista de Universitario.

La escena tampoco había sido vista con claridad durante la transmisión del partido. Diego Rebagliati incluso reconoció su sorpresa al ver las imágenes. "Yo no había visto esto. Por eso es que se calienta todo al medio tiempo. Esto es lo que te da el ras de cancha. Yo no entendía qué estaba pasando", comentó.

Así, Andy Polo dejó su polémica frase sobre Matute antes del clásico y luego Universitario terminó celebrando en la cancha de Alianza Lima, tras imponerse por 2-1.