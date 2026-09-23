El millonario costo que asumiría Universitario de Deportes si resuelve el contrato de Héctor Cúper

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

los costos económicos que implicaría una virtual salida del director técnico Héctor Cúper y de su equipo de trabajo. La dirigencia del club merengue se encuentra ante un panorama complejo, pues romper de manera anticipada el vínculo contractual pactado hasta 2027 obligaría a la institución a realizar un desembolso no presupuestado.

Compromisos contractuales y el costo real del cuerpo técnico

La estructura legal de la vinculación contractual entre el entrenador argentino y la escuadra estudiantil establece cláusulas estrictas en caso de una interrupción prematura del proyecto deportivo. La rescisión de este contrato no solo abarca los honorarios individuales del estratega principal, sino que se extienda a todo el grupo de profesionales que llegaron bajo su dirección.

Esta condición incrementa sustancialmente el impacto económico total para la institución de Ate. Al tratarse de un cuerpo técnico multidisciplinario compuesto por asistentes tácticos, preparadores físicos y analistas de rendimiento, multiplicar los salarios por la totalidad de los miembros eleva de forma drástica la cifra final que el club debería desembolsar.

Bajo este marco, las estimaciones especializadas calculan que el monto total a pagar rondaría los US$ 50 mil, suma correspondiente a tres sueldos íntegros de todo el grupo de trabajo. Si bien este acuerdo resulta menos perjudicial que asumir los ocho o nueve meses de remuneración que restarían en un despido sin negociación previa, representa un egreso significativo para las arcas cremas.

🎙️@romivega1108: "Es de terror lo futbolístico, pero en lo económico ha sido un escándalo".@Gustavo_p4: "Cúper tiene que pagar 3 sueldos si renuncia, pero si la U lo saca tendrá que pagarle 3 sueldos".#HablemosDeMAX



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Impacto en la economía institucional y gestión de la dirigencia

La posibilidad de abonar una suma cuantiosa por concepto de indemnización reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera del club en el presente ejercicio. Cada decisión administrativa orientada a cambiar el rumbo del primer equipo genera consecuencias colaterales que comprometen directamente los presupuestos destinados a otras áreas estratégicas de la institución.

A lo largo de la actual temporada, la administración ha tenido que gestionar diversos compromisos económicos de envergadura, por lo que acumular un nuevo pago por rescisión de contrato genera preocupación entre la hinchada y los socios. La acumulación de decisiones costosas limita la capacidad del club para concretar futuras contrataciones de jerarquía.

En ese contexto, la directiva evalúa minuciosamente si resulta viable asumir este costo operacional o si es conveniente respaldar el proceso de Cúper hasta cumplir los objetivos trazados. La balanza entre el rendimiento deportivo y la estabilidad económica del proyecto determinará el camino a seguir durante los próximos días.

En ese sentido, Universitario deberá analizar con detenimiento el costo-beneficio de una eventual destitución, sopesando si la salida de Héctor Cúper garantiza un verdadero repunte en lo deportivo que justifique un nuevo impacto a la economía de la institución.