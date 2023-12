¿Cuáles son las perspectivas de la economía peruana en este cierre de año 2023? Esto afirmó Guido Pennano

En diálogo con Exitosa, el economista Guido Pennano dio cuenta de las perspectivas de la economía peruana en el cierre de este año 2023, que se caracterizó por un decrecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) por presuntas causas sociales y climáticas.

A detalle, el especialista nombró tres factores fundamentales que habrían ocasionado una leve mejoría en este mes de diciembre, ello luego que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dijera que la "inflación entrará en un rango meta con algo de suerte".

Justamente, Pennano se acogió a tal información para señalar que los precios de los productos no están subiendo como meses atrás, cuando, en un punto, el limón sobrepasó los 15 soles el kilogramo.

En esa línea, apuntó que la caída del PBI se paralizó, por lo que el Perú terminará el año con un poco más del 0% en proyección económica para el 2024. Además, destacó la calma climática en el país pese a los "anuncios catastróficos" de diversas entidades por el arribo del Fenómeno El Niño en territorio nacional.

"La inflación parece que va a llegar a su meta antes del cierre del año. El objetivo se está cumpliendo, la inflación está muy controlada, el precio no está subiendo como antes, eso es positivo para todos. En segundo lugar, la caída del PBI ya tocó fondo. Probablemente terminemos el año un poquito más que el 0%. En tercer lugar, nos anunciaron el Fenómeno El Niño desde septiembre, pero no hay indicios de este", declaró en nuestro medio.

Finalmente, acentúo el compromiso de la población por seguir trabajando pese a los anuncios de distintas agremiaciones acerca de movilizaciones, a partir del 7, 8 y 9 de diciembre, contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

"El tema político, el tema social, se anunció un gran revoloteo político en el sur del país. He preguntado en el Cusco y la gente no quiere huelga, no quiere paros, la gente quiere trabajar", añadió en su intervención.