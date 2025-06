Julio Velarde: "Antes la opinión de MEF era respetada y dejó de ser escuchada tras varios retiros aprobados de AFP"

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, manifestó su preocupación por la pérdida de peso que han tenido las opiniones técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en las decisiones del Ejecutivo, en especial tras la reciente aprobación de los retiros de fondos de las AFP.

Durante su intervención, Velarde advirtió que, en años anteriores, el criterio del MEF solía ser respetado en la formulación de políticas, pero su influencia se ha visto reducida de manera significativa.

El titular del BCRP remarcó que la ausencia de fundamentos técnicos en las decisiones gubernamentales puede tener un impacto negativo en la calidad de la gestión pública.

"Antes la opinión de MEF usualmente era respetada y dejó de ser escuchada tras varios retiros aprobados de AFP. No me sorprende tanto (...) Sin criterios técnicos a la larga no se puede tener un buen gobierno. Que sea una opinión técnica y no un capricho del Ministerio de Economía. Debería tenerlo más en cuenta y discutirlo", expresó.