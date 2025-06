EE. UU. bombardea Irán: Estos son los primeros efectos económicos en el Perú, según Pennano

En entrevista con Exitosa, el economista Guido Pennano dio a conocer los primeros efectos económicos del bombardeo de Estados Unidos a Irán. En cuanto al Perú, indicó que el precio del dólar no se modificaría.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, Pennano señaló que el tipo de cambio no tendría muchas alteraciones argumentando que este se estima en relación al mercado nacional.

"Hay mucha gente que quiere asociar el tipo de cambio en el Perú con respecto al dólar internacional y eso no es correcto. En el Perú tenemos un precio producto de nuestro mercado nacional. Por lo tanto, no debería haber ninguna modificación ahí", declaró para nuestro medio.

El economista señaló que Estado Unidos fue muy "estratégico" al realizar este bombardeo durante el fin de semana. Y es que durante estos días no operan las bolsas de valores. Al reanudarse las operaciones el día lunes se dio una gran sorpresa: no hubo grandes efectos. Pennano señaló que se trata de una situación de desconcierto.

A detalle, comentó que el precio del petróleo subió ligeramente y el oro también presentó el mismo cambio; sin embargo, en este último caso, su costo volvió a disminuir casi de inmediato. El especialista señaló que no se sabe cuál sería la capacidad de Irán para responder y, de acuerdo a ello, podrían haber efectos más significativos.

"La sorpresa más es que habiendo ocurrido esto, que no estaba pensado y no era predecible en el corte plazo, no ha pasado nada significativo. Como si los mercados principales del mundo estuvieran en shock y todavía no han mostrado su reacción. Las bolsas de valores tampoco están mostrando grandes efectos ni modificaciones", comentó Pennano.