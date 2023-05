¿Retomaron su relación? Eduardo Rabanal publica curiosa foto y Paula Arias responde

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Eduardo gonzález viaña

Todo indica que retomaron su relación. El expelotero Eduardo Rabanal y la cantante de salsa Paula Arias han despertado rumores de reconciliación en los últimos días, pues ambos han hecho publicaciones en sus redes sociales que indicaría que nuevamente se están dando otra oportunidad en el amor.

El primero en encender las alarmas fue el exftubolista, esto después de publicar una foto en sus historias de Instagram, donde se mostraba un tatuaje de una corona, que se parece mucho a un tatuaje que tiene Paula Arias en la parte de la nuca; pero eso fue todo, porque acompañó la foto con un mensaje que decía "Te amo", esto rápidamente llamó la atención de los internautas que empezaron a hablar de una reconciliación.

Por otro lado, la salsera guardó silencio durante varios días, pero hace poco tomó sus redes sociales para enviar un mensaje en sus historias, que indicaría que efectivamente ha retomado su relación con el pelotero.

¿Qué dijo Paula Arias sobre su relación con Eduardo Rabanal?

La popular líder de la orquesta "Son Tentación" compartió una publicación de una cuenta de frases, pero lo que llamó la atención es lo que contenía el mensaje. "Que este mes sea tu oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. No importa que sucedió ayer, hoy si vas a poder. Que te lo propongas, que tengas fuerza y lo logres. Que leas esto y sonrías".

¿Qué pasó entre Paula Arias y Eduardo Rabanal?

La mediática relación de la salsera Paula Arias, y el exfutbolista Eduardo Rabanal, está en jaque después que la bailarina Kristy Ordoñez sacara al aire los chats sexuales que mantuvo con el expelotero, que en ese entonces llevaba una relación con la cantante de salsa.

Después de esto, Arias y Rabanal decidieron dejar de seguirse mutuamente en Instagram, lo cual aumentó los rumores de una posible ruptura definitiva. Además, el exfutbolista cerró los comentarios en esta red social, esto para impedir que los internautas empezaran a atacarlo en comentarios.

¿Eduardo Rabanal agredió a Paula Arias?

Poco antes que Paula Arias y Eduardo Rabanal anunciaran que se separan, surgieron rumores que el pelotero la habría agredido; y es que los rumores aumentaron cando Paula Arias se presentó en el set de Magaly para hablar sobre su ruptura con Rabanal, y la conductora de espectáculos le pregunto directamente si el exfutbolista la había agredido.

"¿Eduardo Rabal te agredió?" preguntó la popular urraca, "La verdad prefiero no hablar de eso", respondió Paula Arias, a lo que la pelirroja dijo "Yo voy a tomar esa respuesta como un si, Paula, porque si no hubiera pasado nada, dirías que no".