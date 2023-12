¿Ale Venturo y Rodrigo Cuba en crisis? Contundentes mensajes de la empresaria generan interrogantes

14/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El futbolista Rodrigo Cuba sorprendió a sus seguidores al protagonizar un reencuentro con su exesposa Melissa Paredes durante un evento escolar de su hija menor. Sin embargo, las redes sociales también se vieron agitadas por contundentes mensajes compartidos por la empresaria Ale Venturo, generando interrogantes sobre una posible crisis sentimental.

El 'Gato' y bailando con otra mujer

Hace unos días, la viralización de un video en el que se le veía a Rodrigo Cuba bailando con otra mujer en un concierto de reggaetón.

Este hecho intrigante generó especulaciones y dio inicio a una serie de eventos que mantuvieron a los fanáticos pendientes de las redes sociales.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba?

El deportista peruano, Rodrigo Cuba, decidió abordar la situación en un programa de televisión, aclarando que se encuentra bien con su actual pareja sentimental, la dueña de 'La Nevera Fit'.

Rodrigo enfatizó que cualquier interpretación negativa de las imágenes compartidas es infundada: "Ale y yo estamos muy bien la verdad, pero gracias por la preocupación", declaró.

A pesar de la explicación del 'Gato' Cuba, las nuevas publicaciones de Ale Venturo generaron reacciones y especulaciones adicionales.

Crisis pasados

El tema también fue abordado en un programa de televisión, donde las conductoras expresaron cierta preocupación por la posibilidad de que situaciones similares a las ocurridas meses atrás en Trujillo pudieran repetirse. Rodrigo Cuba aseguró que no hay motivos para preocuparse y desestimó los rumores generados en redes sociales.

Los mensajes de Ale Venturo

La empresaria peruana Ale Venturo utilizó su cuenta de Instagram para compartir mensajes enigmáticos que llamaron la atención de los usuarios. Uno de ellos expresaba: "Estar con alguien, quien te escoge todos los días no solo cuando están de humor para ti".

Posteriormente, compartió otro video con la frase: Definition of anger is an emotional punishment you give yourself for somebody else's behavior", que en español significa: " La definición de ira es un castigo emocional que te aplicas a ti mismo por el comportamiento de otra persona ". Estos mensajes generaron preguntas sobre la posible existencia de problemas a nivel sentimental.

El inusual reencuentro de Rodrigo Cuba con Melissa Paredes, los mensajes enigmáticos de Ale Venturo y la posterior aclaración del futbolista han mantenido a los seguidores en vilo. Aunque las especulaciones han surgido, el 'Gato' ha enfatizado que su relación con la dueña de 'La Nevera Fit' está sólida, y cualquier interpretación negativa es infundada.