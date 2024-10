Camilo llega a Perú con su gira ¨Nuestro lugar feliz¨: Se presenta el martes 25 de febrero del 2025

22/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La súperestrella colombiana de la música, Camilo, anuncia su regreso a Perú con su tour "Nuestro lugar feliz", el martes 25 de febrero de 2025 en la tribuna norte del Estadio Nacional. La venta de entradas inicia este jueves a las 10:00 am en Teleticket con un descuento exclusivo del 15% con tarjetas Interbank.

Después de conquistar Estados Unidos, Puerto Rico y otros países con rotundo éxito, Camilo promete una noche inolvidable con lo mejor de su repertorio musical y posibles sorpresas especiales.

Camilo

La gira "Nuestro lugar feliz" incluye éxitos como: ⁠"Bebè", ⁠"Aeropuerto", "Kesi", "Una vida pasada", "No se vale", ⁠"Pegao", "Contigo voy", "No te vayas", ⁠"Tattoo", ⁠"Gordo", entre muchos otros. Evaluna Montaner siempre lo ha acompañado en la mayoría de sus presentaciones y quizá esta vez no sea la excepción.

Camilo no ha visitado Perú desde 2023, cuando se presentó con su gira "De adentro pa'fuera" y celebró su cumpleaños con sus fanáticos. El tour también lo llevará a El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y Costa Rica.

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una noche inolvidable con Camilo y su tour "Nuestro lugar feliz", el martes 25 de febrero de 2025 en la tribuna norte del Estadio Nacional. La venta de entradas inicia este jueves a las 10:00 am en Teleticket con un 15% con tarjetas Interbank.