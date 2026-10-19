Dragon Ball Super Beerus corrige su pelea más criticada: estos son los cambios del capítulo 2 frente a la serie original

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Dragon Ball Super: Beerus estrenó su segundo capítulo y afrontó uno de los mayores desafíos de esta reconstrucción: corregir la criticada primera pelea entre Gokú y Beerus en el planeta de Kaio. La secuencia original del episodio 5 de Dragon Ball Super en 2015, se convirtió en un mal recuerdo para los fans por sus dibujos deformes y movimientos limitados que no transmitían el poder de ambos personajes.

Un gran cambio

La versión renovada presenta trazos más consistentes, mejores proporciones y una composición visual capaz de mostrar la diferencia entre el saiyajin y el Dios de la Destrucción. Los golpes tienen mayor impacto, las auras recuperan intensidad y la destrucción del escenario contribuye a que el combate deje de sentirse como una sucesión de movimientos inconexos.

El cambio más celebrado aparece durante las transformaciones de Gokú. Su paso al Super Saiyajin ocurre con naturalidad, mientras que la segunda fase incorpora rayos con mayor presencia y permite que Beerus interactúe con la energía eléctrica desprendida por su rival, aunque no sin algunos errores al detalle como el cabello erróneo en esta segunda fase.

Sin embargo, la escena deja apreciar otra forma de ver a Bills, cuya reacción refuerza, además, la sensación de que está examinando cada nivel de poder sin considerarlo todavía una amenaza.

Joder, pero qué hermoso se ve esta pelea, incluso es mil veces mejor que en la peli. Y me da risa cómo Bills solo se limita a observar cada moviento de Goku, que kgon xD. pic.twitter.com/2V7DzwiBBf — Joxsign (@Joxsign) October 18, 2026

El Super Saiyajin 3 recupera su impacto

La transformación en Super Saiyajin 3 recibió un tratamiento especial. La escena fue redibujada, modificó algunos encuadres y sumó iluminación amarilla, efectos energéticos y la destrucción del Camino del Dragón, un detalle inédito para esta versión. El resultado devuelve solemnidad a una fase que representa el máximo nivel conocido por Gokú en ese momento.

Sin embargo, la batalla conserva su desenlace. Beerus supera cada transformación sin realizar el más mínimo esfuerzo y derrota al saiyajin con facilidad, estableciendo la distancia que existe entre el poder mortal y el de una divinidad.

EL SEÑOR CAMBIÓ | 🔴 Hoy ha salido el capítulo 2 de #DragonBallSuperBeerus y salto directo a la pelea de Goku Vs Bills y se ve tremendo.



Si tenemos ilustraciones horribles y momentos de animación horribles en el capítulo original, pero también teníamos algunos detalles del SSJ 3... — 🔱 The News_Lab | LA FAMILIA REUNIDA 🎬 (@TheNews_Lab26) October 18, 2026

Tres capítulos en uno

La entrega también reorganiza el relato. El episodio concentra acontecimientos originalmente desarrollados en los capítulos 3, 4 y 5, desde la investigación de Beerus sobre el Super Saiyajin Dios hasta su llegada al planeta de Kaio y el combate contra Gokú.

Esta condensación acelera la historia y elimina varias extensiones narrativas, aunque reduce el tiempo dedicado a personajes secundarios. La nueva edición confirma así su intención de priorizar el conflicto central sobre las escenas cotidianas que ralentizaban el anime original.

Con una pelea visualmente reconstruida y un ritmo más directo, el capítulo convierte una antigua debilidad de la franquicia en la primera gran justificación de esta nueva versión.