Los Caballeros del Zodiaco cumplen 40 años: Conoce a Guilty, el maestro peruano de Ikki de Fénix

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los Caballeros del Zodiaco cumplen 40 años desde el estreno de su adaptación animada en Japón, ocurrido el 11 de octubre de 1986. Creada por Masami Kurumada, la franquicia presentó una historia de guerreros que protegen a Atenea y luchan contra fuerzas que amenazan al mundo.

La historia de una serie que marcó generaciones

Antes de llegar a la televisión, la serie comenzó como un manga escrito e ilustrado por Masami Kurumada, publicado en diciembre de 1985 en la revista japonesa Weekly Shonen Jump. Su adaptación al anime estuvo a cargo de Toei Animation y se estrenó en TV Asahi en octubre del 1986.

La historia sigue a Seiya y otros jóvenes guerreros conocidos como caballeros, quienes utilizan armaduras relacionadas con constelaciones. Su misión consiste en proteger a la diosa Atenea frente a distintos enemigos, en combates que combinan mitología, amistad, sacrificio y superación personal.

La serie original contó con 114 episodios, emitidos entre 1986 y 1989. Su historia avanzó por diferentes enfrentamientos y posteriormente se amplió con películas, animaciones y nuevas publicaciones que exploraron otros personajes y acontecimientos del universo creado por Kurumada.

En Perú, la producción japonesa llegó a la televisión el 28 de septiembre de 1994. Desde entonces, Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki formaron parte de la programación que conocieron distintas generaciones de espectadores. La franquicia también mantuvo su presencia mediante productos, eventos y nuevas historias.

Guilty es peruano: ¿quién tomó la decisión de darle ese origen?

Uno de los detalles relacionados con la franquicia es la nacionalidad de Guilty, el maestro de Ikki del Fénix. El personaje aparece en la historia original como el entrenador que somete a Ikki a un duro aprendizaje en la Isla de la Reina Muerte, antes de obtener su armadura.

La revelación se produjo en Saint Seiya: Time Odyssey, un cómic desarrollado por el ilustrador francés Jérôme Alquié y el guionista Arnaud Dollen, con autorización de Masami Kurumada. En esta historia, Guilty recibe el nombre de Jorge y es presentado como un personaje nacido en Perú.

Saint Seiya: Time Odyssey

El cómic también revela que Guilty había sido anteriormente el Caballero de Plata de Fornax, antes de convertirse en el maestro de Ikki. Este antecedente amplía la historia del personaje mediante una publicación derivada de la obra original.

A 40 años del estreno del anime, la serie continúa ampliando su universo con nuevas publicaciones. La decisión de presentar a Guilty como peruano incorpora una referencia al Perú dentro de la franquicia y añade información sobre el pasado del personaje que entrenó al caballero del Fénix.