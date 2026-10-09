Se acabó la rivalidad: Cartoon Network y Nickelodeon ahora son "hermanas" tras la compra de Warner Bros.

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Paramount Skydance completó la adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación que cambia el mapa de la industria del entretenimiento. Con el acuerdo, Cartoon Network y Nickelodeon pasan a formar parte del mismo grupo empresarial, junto con estudios de cine, canales de televisión y plataformas de streaming.

Cartoon Network y Nickelodeon compartirán propietario

La compra reúne marcas conocidas de la televisión y el entretenimiento bajo el control de una sola compañía. Cartoon Network, vinculado a Warner Bros. Discovery, y Nickelodeon, perteneciente a Paramount, ahora forman parte del mismo conglomerado, aunque mantienen sus identidades como canales. La operación no significa que ambos tengan que fusionar sus contenidos o dejar de emitir por separado.

La transacción se cerró el 6 de octubre de 2026 y tiene un valor aproximado de 110.000 millones de dólares, incluida la deuda. El acuerdo incorpora los activos de Warner Bros. Discovery al grupo encabezado por Paramount Skydance, que amplía así su presencia en el mercado audiovisual internacional.

La adquisición también abarca marcas y negocios relacionados con la producción y distribución de películas, series y contenidos televisivos. Entre los activos involucrados figuran Warner Bros., HBO Max, Paramount+ y distintos canales de televisión, que quedan bajo una misma estructura empresarial tras el cierre de la operación.

Channing Dungey makes a public statement about her new role as an operator of all of Skydance's Paramount and Warner Bros. cable channels, which includes Nickelodeon and Cartoon Network: "As we embark on this next chapter in the company's storied history, my hope is we can work together to make this transition as smooth and positive as possible for all involved, and to build a future for the studios that's bigger and better than ever." Lee también Mägo de OZ regresa a Lima después de ocho años con "La Noche de las Brujas" October 8, 2026

Skydance reúne estudios y plataformas de streaming

La integración coloca bajo un mismo grupo a dos empresas con catálogos de entretenimiento ampliamente conocidos. Warner Bros. Discovery cuenta con producciones y franquicias cinematográficas, además de canales como Cartoon Network, mientras que Paramount reúne propiedades como Nickelodeon y su plataforma Paramount+. La operación permite que estos activos compartan propietario, sin que eso confirme cambios inmediatos en sus programaciones.

Entre los planes empresariales anunciados figura la búsqueda de ahorros de al menos 6.000 millones de dólares en tres años. La compañía también contempla integrar sus negocios y fortalecer su posición en el sector audiovisual. Estas medidas forman parte de la estrategia corporativa vinculada a la adquisición, aunque no implican por sí mismas la desaparición de canales o servicios.

Skydance.

La operación también está sujeta a compromisos regulatorios en determinados mercados. En Reino Unido, se han señalado garantías relacionadas con el mantenimiento de identidades editoriales diferenciadas para Cartoon Network y Nickelodeon. Por ello, compartir propietario no equivale necesariamente a unir sus contenidos, modificar sus nombres o eliminar sus espacios de programación.

Con el cierre de la compra, Paramount Skydance incorpora Warner Bros. Discovery y reúne bajo una misma empresa a Cartoon Network y Nickelodeon, además de estudios, canales y servicios de streaming. Los posibles cambios en la programación o en la organización de estas marcas dependerán de futuras decisiones empresariales y anuncios oficiales.