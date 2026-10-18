Imitador de Adrián Barilari consigue el triunfo en la final de Yo Soy 2026: obtiene trofeo y S/20.000

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El rock argentino se llevó el premio mayor en la televisión nacional. Nikolas Bujahico, conocido en el escenario como Mr. Nik, se coronó ganador de la edición 38 de Yo Soy 2026. El imitador del vocalista Adrián Barilari venció en la competencia transmitida por Latina Televisión este último sábado 17 de octubre.

El participante logró superar a los otros dos finalistas y recibió el trofeo oficial del programa junto con un pozo económico de S/20.000. Tras semanas de preparación, el cantante destacó al alcanzar los registros agudos característicos de la banda Rata Blanca frente al jurado y los televidentes.

Interpretación de 'Mujer Amante' le valió el trofeo

La gala decisiva exigió un alto nivel técnico por parte de los tres competidores que llegaron a esta instancia final. Ante ello, Mr. Nik decidió apostar por el tema "Mujer Amante", demostrando una recuperación vocal que convenció al jurado.

Cabe mencionar que la presentación requería alcanzar las exigentes notas altas que distinguen al cantante argentino. Además, Ricardo Morán le recomendó mantener el cuidado de su voz, herramienta vital para su carrera.

Le diría a mi versión más joven que nunca se rinda. Todo pasa por algo. Dios siempre mueve las fichas para que todo se dé. He tenido días malos, pero siento que fueron necesarios, porque así lo decidió el destino", mencionó Nikolas para las redes sociales de Latina.

El desempeño en ambas canciones aseguró el respaldo del público mediante sus votos. La constancia del imitador, a lo largo de la competencia, le permitió llevarse a casa el reconocimiento televisivo y perfilar una nueva etapa en su carrera musical.

"Estoy muy agradecido con las personas que nunca dejaron de tener fe en mí. Ahora todo el Perú y Latinoamérica se reunieron para votar por mí. Me da muchísima fe en la humanidad que apoyen a un jovencito como yo", mencionó.

Ganador de Yo Soy 2026

Paulina Villalobos y Favio Enríquez completan el podio de Yo Soy 2026

La definición del concurso no solo destacó al vencedor, sino también el trabajo de sus compañeros de temporada. Paulina Villalobos, quien encarnó a la cantante española Isabel Pantoja, se adueñó del segundo lugar luego de interpretar con su estilo propio la canción "Así fue".

No obstante, la competencia por el tercer puesto quedó en manos de Favio Enríquez, imitador de Ricky Martin. El artista ofreció un popurrí que incluyó los temas "Livin' la vida loca", "Vente pa' acá", "María" y "La copa de la vida".

Finalmente, el certamen de Latina Televisión concluyó la entrega de sus premios. El formato despidió la temporada integrando estilos que abarcaron desde la balada romántica hasta el pop latino y el heavy metal.