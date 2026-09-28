Avengers: Doomsday saca nuevo avance y Marvel lanza advertencia a los fans

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Marvel Studios sorprendió este lunes 28 de septiembre con un nuevo avance promocional de Avengers: Doomsday, en el que reunió a varios de sus principales héroes para lanzar una advertencia directa a los fans: deben silenciar sus celulares cuando asistan al estreno de la película.

Marvel reúne a sus héroes en nuevo avance

El material combina imágenes conocidas de la cinta con una situación dentro de una sala de cine. Mientras Doctor Doom aparece en pantalla, un teléfono comienza a sonar y provoca la reacción de personajes, quienes interrumpen la escena para reclamar por el ruido en la función.

El anuncio fue presentado oficialmente por Marvel Studios y reúne a integrantes de los Avengers, X-Men y Fantastic Four. Entre los actores que aparecen están Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Sebastian Stan, Channing Tatum, Simu Liu y James Marsden.

Assemble respectfully.



Silence your phones when you see Avengers: Doomsday, in theaters December 18. Get tickets now: https://t.co/HReh5UfF1M pic.twitter.com/550mzSqS5w — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 28, 2026

Este mensaje publicado por la empresa de superhéroes acompaña las imágenes con una petición concreta para quienes acudirán a las salas. La campaña utiliza el humor para recordar una regla habitual del cine, pero mantiene como punto la advertencia sobre el uso de teléfonos durante Avengers: Doomsday.

El pedido de silencio durante las funciones

El video comienza con imágenes de Thor frente a Doctor Doom, tomadas del anterior avance mostrado de Avengers: Doomsday. La escena cambia cuando suena un celular y la atención pasa a los espectadores, donde aparecen personajes vestidos con sus respectivos trajes de superhéroes.

La publicación también destaca que el anuncio reúne a personajes de diferentes equipos del Universo Cinematográfico de Marvel. En la sala aparecen Gambito, Shuri, Yelena Belova, Shang-Chi, Cyclops, Reed Richards, Sue Storm, Capitán América, Bucky, Red Guardian, M'Baku, Namor y Mystique, entre otros principales.

El nuevo avance promocional llegó después de que el mensaje ya fuera mostrado en algunas funciones de Avengers: Endgame Encore. El material comenzó a proyectarse en salas antes de la publicación oficial en línea realizada por Marvel Studios.

Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026. La campaña forma parte de la promoción previa al estreno y utiliza la participación de distintos integrantes del elenco para presentar una advertencia dirigida a los espectadores que acudirán a las funciones.

El estreno continúa acompañado por material promocional relacionado con la película. Marvel ya había presentado avances de Avengers: Doomsday y confirmó su llegada a las salas para diciembre, mientras la nueva pieza centra su mensaje en mantener los teléfonos en silencio durante la proyección.