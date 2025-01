Lady Gaga ofrecería CONCIERTO GRATIS en Sudamérica: Cantante sorprendería a fans este 2025

15/01/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Atención, fanáticos! Lady Gaga estaría muy cerca de llegar a Sudamérica. Durante las últimas horas, medios informativos han dejado entrever que la cantante estadounidense ofrecería un concierto totalmente gratuito, y que este de llevaría a cabo en una popular playa de esta parte del mundo.

Lady Gaga daría concierto gratuito: Esto se sabe

De acuerdo al medio Jornal Globo, la intérprete de "Bad Romance" realizaría el show más grande de toda su carrera en tierras cariocas. Con el evento Everybody On The River, Gaga llevaría a cabo su espectáculo en la playa de Copacabana, lugar en donde podría desplegarse un escenario de 28 mil metros cuadrados.

Asimismo, se rumora que el show ocurrirá el próximo sábado 3 de mayo de 2025, y la cita empezaría a partir de las 21: 00 horas (zona Brasil). En dicho evento, Stefani Germanotta (nombre real de la cantante), interpretaría parte de su repertorio durante casi dos horas y media, ante un público que podrá asistir sin costo alguno.

El referido portal web, así como otros medios locales, aseguraron que el jefe del área de eventos de la alcaldía de Río firmó el documento final que requería la famosa productora Bonus Track. Cabe destacar que fue la misma organización que trajo a Madonna, en mayo de 2024, al mismo lugar, donde su espectáculo congregó a 1.6 millones de asistentes.

Si bien ningún portavoz oficial o la propia Lady Gaga han confirmado este anuncio, todo apunta a que la cita ya se concretó y la 'madre monstruo' llegaría a Brasil dentro de 4 meses. Por ello, los 'pequeños monstruos', apelativo de sus fans, están al pendiente de lo que pueda anunciar en breve la famosa artista.

Gaga estrenará nuevo álbum este 2025

La multifacética estrella de la música tuvo un 2024 marcado por la polémica. Su paso por el cine con 'Joker 2' generó críticas de todo tipo, muy a diferencia de sus lanzamientos musicales, como "Disease" y "Die With a Smile", siendo esta última canción un hit viral que se impuso en las listas mundiales.

Por ello, durante una entrevista para Vogue, Gaga contó que este 2025 estrenará un nuevo disco, y que este, por sugerencia de su prometido, contaría con influencias y sonidos pop que rememoran su debut en la industria.

"Michael es la persona que me dijo que hiciera un nuevo disco pop. Él estaba como: nena, te quiero. Tienes que hacer música pop", reveló, indicando además que la producción verá la luz en febrero del 2025.

Todo parece indicar que Lady Gaga brillará durante este año, debido a que, con el estreno de su nueva música, podría sorprender a todos con un concierto gratuito en Brasil.