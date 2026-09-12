Jorge Benavides despide a 'Yuca' con sentido mensaje tras su muerte: "Nunca dejé de pensar en él"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tarde del viernes 11 de setiembre, Jorge Benavides sorprendió a sus seguidores al comunicar una triste noticia: la muerte de Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca'. El cómico recordó con mucho cariño los años de trabajo, las improvisaciones y las anécdotas que vivieron juntos frente a las cámaras.

Jorge Benavides recuerda a 'Yuca'

Jorge Benavides contó la noticia a través de sus redes sociales y, aunque el momento era bastante doloroso, decidió no quedarse únicamente con la tristeza.

El humorista prefirió recordar a 'Yuca' como lo que fue durante tantos años: un compañero que hacía reír a todos con sus ocurrencias y su particular manera de meterse en cada sketch.

Para acompañar su despedida, Jorge Benavides publicó un video de 'La Farmacia', uno de los recordados sketches que protagonizó junto a Enrique Espejo. La elección no fue casual, pues quiso que sus seguidores vuelvan a ver a 'Yuca' haciendo lo que mejor sabía: sacar carcajadas.

"Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia. Y la única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas como en este Sketch de La Farmacia", escribió.

Jorge Benavides también destacó una de las características que más recordaba de su compañero: su capacidad para improvisar. "Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado", recordó el comediante.

Jorge Benavides nunca olvidó a 'Yuca'

La relación entre Jorge Benavides y Enrique Espejo no fue de unos cuantos años. Ambos compartieron décadas de trabajo en diferentes espacios de la televisión peruana, entre ellos El especial del humor, El wasap de JB y JB en ATV.

Durante todo ese tiempo, 'Yuca' participó en numerosos sketches, parodias y secuencias que quedaron en la memoria de los televidentes.

Para Jorge Benavides, su compañero tenía una presencia que muchas veces bastaba para generar una sonrisa. "Yuca era de esos personajes que solo con su presencia sin decir nada te daba risa", expresó.

El cariño quedó aún más claro cuando Jorge Benavides confesó que incluso en sus últimos trabajos seguía pensando en él al momento de repartir personajes. "Nunca dejé de pensar en él. Siempre cuando repartía los personajes en nuestras últimas parodias yo decía; 'Aquí el Yuca sería fabuloso'", recordó.

Finalmente, Jorge Benavides se despidió de su querido compañero con unas palabras dirigidas directamente a él y envió también sus condolencias a toda su familia.

"Pero bueno Yuquita solo te nos adelantaste. QEPD querido Yuquita. Un fuerte Abrazo hasta el Cielo", escribió el humorista. Luego agregó: "Y mi más sentido pésame a toda su Familia".

Así, Jorge Benavides despidió a 'Yuca' con un sentido mensaje, en el que recordó a Enrique Espejo por las risas, improvisaciones y anécdotas que compartieron durante sus años juntos en la televisión peruana.