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Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, y su inesperada reacción al triunfo de su imitador en 'Yo Soy'

Nikólas Bujahico se coronó campeón de 'Yo Soy'. ¿Cómo reaccionó Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, al triunfo de su imitador peruano?

Adrián Barilari felicita a su imitador de 'Yo Soy'
Adrián Barilari felicita a su imitador de 'Yo Soy' (Composición Exitosa)

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 19/10/2026

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La victoria de Nikólas Bujahico, conocido como Mr. Nik, en la gran final de Yo Soy no pasó desapercibida. El joven de Huaral, que conquistó al público imitando a Adrián Barilari, recibió la felicitación del propio vocalista de Rata Blanca, quien ya le había dado algunos consejos durante la competencia.

Adrián Barilari felicitó a su imitador

Nikólas Bujahico, de 18 años, se convirtió en el ganador de la última temporada de Yo Soy tras imponerse en la gala final del sábado 17 de octubre. Su interpretación del reconocido cantante argentino le permitió conquistar al público y quedarse con el primer lugar del reality de talentos.

El joven artista, conocido como Mr. Nik, recibió el trofeo de campeón y un premio de S/20.000, como reconocimiento a su destacada participación en el programa.

Sin embargo, la celebración tuvo un detalle especial que fue más allá de la televisión peruana: la felicitación de Adrián Barilari, el vocalista de Rata Blanca a quien imitó durante toda la competencia.

El reconocimiento del cantante argentino marcó un momento importante para Bujahico, quien asumió el reto de interpretar a uno de los referentes del rock en español.

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Adrián Barilari aconsejó a su imitador

Pero ojo, que el respaldo de Adrián Barilari no llegó recién después de la victoria. Durante el desarrollo del concurso, el líder de Rata Blanca ya le había enviado un mensaje de apoyo al joven peruano, en el que destacó sus capacidades a sus 18 años y lo animó a seguir creciendo en la música.

"Es muy bueno, pero siempre va a depender de la producción del programa y los creadores directivos, de que no sea solo un espacio para llenar, y le den oportunidades de continuidad al artista para desarrollarse en el mundo de la música. Gracias, felicidades a este joven", escribió el vocalista argentino.

Las palabras de Adrián Barilari fueron recibidas por Nikólas Bujahico como un importante reconocimiento a su talento, por lo que el joven no dudó en responder directamente al vocalista de Rata Blanca.

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"Muchas gracias, maestro Adrián, prometo mejorar mucho para ser un digno imitador y hacer reconocida todas sus canciones para todos los jóvenes de esta nueva generación en Yo Soy", contestó Nikolas Bujahico. 

Así, Nikólas Bujahico, imitador de Adrián Barilari, se consagró campeón de la última temporada de Yo Soy y recibió S/20.000 junto con el trofeo del reality. La felicitación del vocalista de Rata Blanca marcó un momento especial tras el triunfo del joven artista.

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