¿Alejandra Baigorria está embarazada? Said Palao revela sus planes de volver a ser padre: "Un mini yo"

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao podrían estar pensando seriamente en convertirse en padres. El esposo de la empresaria reveló que ambos dejaron de cuidarse y que ahora están abiertos a recibir a un nuevo integrante de la familia.

Said Palao quiere tener un hijo

Durante una entrevista en el pódcast Tres al hilo, Said Palao habló de uno de sus deseos personales y sorprendió al revelar que desde hace varios años tiene en mente volver a convertirse en padre.

El exchico reality ya tiene una hija, fruto de una relación que tuvo cuando era bastante joven, aunque reconoció que en aquella etapa no pudo compartir con ella todo el tiempo que hubiera querido.

Según explicó, las circunstancias de aquel entonces fueron diferentes y no llegó a formar una familia consolidada. Sin embargo, su situación actual es otra.

Tras casarse con Alejandra Baigorria y alcanzar una etapa de mayor estabilidad, considera que ahora sí está preparado para recibir a un nuevo integrante.

"Yo creo que ya siento que estoy en las posibilidades de poder tener un hijo. Siempre he querido, es un sueño mío que cuando yo esté bien tener un hijito. ¿Quién no quiere tener su heredero, un mini yo?", comentó.

La gran revelación llegó cuando le preguntaron cuándo darían este paso. Said explicó que la recargada agenda laboral de Alejandra, especialmente por sus viajes, había sido uno de los factores que ambos debían considerar.

No obstante, actualmente la situación habría cambiado y la pareja ya estaría abierta a que llegue un bebé : "La que lleva la carga es la mamá, entonces uno tiene que ver los tiempos.

"Ale me dice 'en estos momentos estoy apta, no tengo muchos viajes', bacán. (¿Ya está practicando? ¿No se están cuidando?) Hoy en día sí (ya están metidos con todo en el plan)", añadió.

Said Palao habló de sus errores

Durante la misma entrevista, Said Palao reflexionó sobre las polémicas que ha protagonizado en los últimos años y aseguró que prefiere asumir las consecuencias de sus decisiones antes que buscar excusas.

Incluso, recordó el episodio en el que fue captado en un yate durante una despedida de soltero en Argentina. "Nunca nadie está a salvo de cometer un error, pero lo que sí puedo decir es que, cuando yo la cago, asumo las consecuencias de lo que sucede".

"Muchas veces te puedes poner en víctima y poner miles de excusas, pero yo la cag*, replanteo mi vida y las cosas que tengo que hacer. Trato de enmendar lo que pueda y de hacer siempre las cosas bien", agregó.

Por ahora, Alejandra Baigorria no ha confirmado estar embarazada. Lo que sí reveló Said Palao es que ambos dejaron de tomar medidas para evitar un embarazo y que ya están encaminados en el plan de convertirse en padres.