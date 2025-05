Alfredo Zambrano es AMPAYADO en COMPROMETEDORA situación junto a Magaly: "¡Estaba calenturiento!"

Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano vivieron un fin de semana especial en Trujillo, donde no solo celebraron la boda de una amiga, sino que también protagonizaron un momento que no pasó desapercibido en redes sociales ¿Qué pasó con la mano del notario? Aquí te contamos todo.

Magaly Medina, siempre activa en sus redes sociales, dejó claro que disfrutó a lo grande del matrimonio de una amiga en Trujillo. La 'Urraca' no dudó en compartir fotos y videos mostrando lo bien que la pasó junto a su esposo Alfredo Zambrano.

Pero lo que parecía una celebración tranquila se convirtió en tendencia cuando en TikTok apareció un video que captó un momento comprometedor: Alfredo Zambrano agarrándole el trasero a Magaly Medina en plena fiesta.

Las imágenes, publicadas por la cuenta Lavitteri, hicieron estallar las redes sociales. Mientras algunos usuarios no dudaron en bromear con el tema, otros comenzaron a cuestionar a la conductora por lo que el notario hizo. La polémica estaba servida y, claro, los seguidores de Magaly Medina no tardaron en salir en su defensa.

Como era de esperarse, la viralización del video trajo comentarios para todos los gustos. "Magaly, qué pasó con la mano de tu notario, la mano malcriada jajajajaja", decía un comentario. Pero la periodista no se quedó callada y respondió sin pelos en la lengua: "Bueno es mi marido, ¿Cuál es el problema?", dijo.

A propósito de Magaly, en la última edición de su programa no dudó en hablar con un tono crítico sobre la evidente tensión que vive Paco Bazán, su examigo.

En ese contexto, insinuó que el conductor de 'El deportivo en otra cancha' no estaría afrontando de manera adecuada los diferentes aspectos de su vida.

"Algo está pasando por su cabeza que no lo está sabiendo manejar. Y hay que saber manejar nuestra vida privada, particular, así sea con una persona mediática o no mediática, y nuestro trabajo, y nuestros intereses, y las cosas que realmente valen la pena en esta vida", concluyó.