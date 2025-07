Darinka Ramírez no descarta trabajar con Yahaira Plasencia: "Hay que admitir que canta mejor y pegó la música"

19/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez sorprendió a propios y extraños al declarar en el programa 'Todo se filtra' que no tendría inconveniente en colaborar con Yahaira Plasencia, cantante de salsa y también expareja de Jefferson Farfán. Sus declaraciones se dieron poco después de protagonizar una publicidad junto a Melissa Klug, madre de los hijos mayores del exfutbolista.

Generando rumores de una posible alianza entre ambas mujeres que han tenido disputas legales con la popular 'Foquita'. Sin embargo, Darinka fue clara, no hay enemistades personales y su enfoque está en lo profesional. "No sé lo que pueda pasar más adelante, yo le doy con todo a lo que sea trabajo", dijo, dejando abierta la posibilidad de compartir escenario o proyecto con la intérprete de "Y le dije no".

¿Hay una alianza con Melissa Klug?

Durante la entrevista, Ramírez también explicó cómo surgió su colaboración con Melissa Klug, con quien grabó videos para TikTok en un centro de estética. Según relató, fue la primera vez que se conocieron en persona, y lejos de cualquier conflicto, conectaron rápidamente. "Las dos tenemos hijos del mismo papá, así que si es chamba, hay que darle nomás", afirmó.

La influencer detalló que la interacción fue cordial y espontánea. "Bueno, conversamos y se dio la oportunidad (de trabajar juntas)", reveló. Ambas coincidieron en que su prioridad es el bienestar de sus hijos y que cualquier trabajo conjunto responde a fines laborales, no a una estrategia en contra del exfutbolista. "No le hacemos daño a nadie, además las dos somos madres y todo lo que hacemos es por nuestros hijos", expresó.

¿Qué piensa realmente de Yahaira Plasencia?

Consultada sobre la posibilidad de trabajar con Yahaira Plasencia, Darinka fue enfática: "No tengo nada en contra de ella, me gusta su música", aclaró, descartando cualquier rivalidad con la cantante. Aseguró que sus problemas personales se limitan exclusivamente a su expareja, Jefferson Farfán.

"Los problemas son con el padre de mi hija", puntualizó. Además, días antes ya había mostrado una actitud positiva hacia Plasencia al sumarse al trend de "El ex Machito", el nuevo tema de la salsera en TikTok.

"Hay que admitir que canta mejor y pegó la música", comentó, reconociendo el éxito de la canción y dando señales de respeto hacia su trabajo artístico.

Las recientes declaraciones de Darinka Ramírez demuestran una actitud madura y profesional frente a figuras que han sido importantes en la vida de su expareja. Al mostrarse abierta a trabajar tanto con Yahaira Plasencia como con Melissa Klug, la influencer y agente inmobiliaria deja claro que su prioridad es el trabajo y el bienestar de su hija, más allá de cualquier vínculo del pasado.