Vania Bludau confiesa dura pérdida de su bebé y su vínculo con Mario Irivarren: "No lo he superado"

En una emotiva entrevista con Magaly Medina para su podcast, Vania Bludau rompió el silencio sobre una de las etapas más difíciles de su vida, la pérdida de su bebé tras iniciar una nueva relación sentimental luego de su ruptura con Mario Irivarren.

La exchica reality compartió que, al ilusionarse con la idea de formar una familia, su embarazo le trajo esperanza, pero también un duro golpe emocional cuando todo terminó en una pérdida que aún no logra superar. La influencer reveló que, tras terminar con Irivarren, comenzó una relación con alguien que ya conocía.

Al principio, todo parecía marchar bien, pero la situación cambió cuando le contó a su nueva pareja que estaba embarazada. La respuesta que recibió la dejó desconcertada. "Le mostré la prueba y me dijo que se iba al parque a caminar. Me chocó mucho", relató visiblemente afectada.

A pesar de ese mal momento, Vania decidió continuar con su embarazo. Sin embargo, el desenlace fue devastador, "Lo perdí", confesó entre lágrimas. Luego, su pareja le propuso intentar salvar la relación y realizaron un viaje juntos a Europa. Pero lejos de mejorar, el vínculo se deterioró aún más. "Ya estábamos por entrar en los días de ovulación, y él me dijo que no quería intentarlo más", contó.

Bludau confesó que vivió el duelo en soledad, lejos de su familia y de cualquier red de apoyo. "No sabía si debía tomar un pasaje y regresar a Lima", expresó. Además, reconoció que lo más difícil fue no poder expresar su dolor abiertamente. Pese a todo, Vania mantiene viva su esperanza de convertirse en madre.

"No es que no me hubiera recuperado del término de la relación anterior, es que realmente no he superado la pérdida, por más que fuimos a terapia de pareja, el no estaba preparado para comprometerse, todavía me estoy recuperando. Pero tengo fe. Quiero ser mamá, lo quiero desde hace tiempo ", afirmó.