Magaly Medina es criticada por relacionar la sopa de menudencia con su "época de pobre"

Todo parecía una publicación casera, pero terminó encendiendo las redes. Magaly Medina causó controversia al recordar su "época de pobre" mientras preparaba una tradicional sopa de menudencia. Sus palabras, aunque salieron desde una experiencia personal, no cayeron bien a muchos usuarios que terminaron señalándola por tener un tono despectivo.

Una simple receta terminó convirtiéndose en tema de conversación nacional. La popular conductora de televisión Magaly Medina compartió en su cuenta de Instagram un video donde mostraba cómo preparar una sopa de menudencia de pollo, un plato muy conocido por su sabor casero y económico.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, lo que generó el revuelo fue la manera en la que presentó el platillo. "Hoy llego con una de mis sopas de mis épocas de pobre . Una sopa calentita de menudencia de pollo ", dijo con total naturalidad al inicio del video.

La frase fue tomada por muchos como despectiva hacia quienes hoy en día preparan ese tipo de sopas, lo que generó una ola de críticas en su contra. Los comentarios no se hicieron esperar.

"Todo bien Magaly, pero no es correcto decir sopa de pobre, ahí te equivocaste. Te sentí muy despectiva", escribió un usuario. Y como era de esperarse, las redes explotaron.

Lejos de quedarse callada, Magaly Medina respondió a varios de los mensajes, dejando en claro que no tenía intención de ofender a nadie. Según explicó en su propio Instagram, su comentario fue algo personal, una referencia a sus vivencias pasadas.

"Dije: de mis épocas de pobre. Mi madre no tenía para comprar pollo, solo alcanzaba para las menudencias. Con eso no he generalizado. Estoy contando mi caso", escribió la conductora de Magaly TV, La Firme, en respuesta a una de las críticas.