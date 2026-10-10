Curwen regala entrada para una de las zonas más caras del concierto de BTS a ARMY de Huancavelica

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡De Huancavelica al Estadio San Marcos! Curwen tuvo un noble gesto con Analí, una joven ARMY que llegó a Lima con la esperanza de asistir al concierto de BTS y terminó recibiendo una entrada para la zona Campo, una de las más costosas del espectáculo.

Curwen conoció su historia viral

La historia de Analí comenzó a llamar la atención en TikTok, luego de que contara que es fan de BTS desde los 8 años. La joven viajó desde Huancavelica hasta Lima exclusivamente para participar en una dinámica organizada por el influencer Sergio Zúñiga, con la ilusión de conseguir una entrada para ver en vivo a sus artistas favoritos.

Pero hubo otro detalle que tampoco pasó desapercibido. Analí lucía con orgullo el traje típico de su tierra. Su testimonio y la manera en que reivindicó sus raíces llamaron la atención de Curwen, quien decidió contactarla después de ver su video.

El creador de contenido quiso reconocer tanto su entusiasmo por la agrupación surcoreana como el orgullo que mostró por su lugar de origen. Así, lo que comenzó como un viaje lleno de expectativas terminó tomando un rumbo inesperado para la joven fanática.

ARMY recibió una entrada costosa

A través de su programa Habla Good, Curwen se comunicó con Analí mediante una videollamada. Apenas vio al periodista en pantalla, la joven no pudo contener las lágrimas. Al notar su reacción, el comunicador intentó tranquilizarla con una frase espontánea: "Analí, no llores".

Cumplimos sueño de una fan de BTS #bts #armybts #bts_arirang #bts_worldtour https://t.co/RvaiBUALHf October 9, 2026

Minutos después, Curwen le explicó por qué había decidido regalarle el boleto. El periodista destacó el orgullo que sintió al verla representar sus raíces y le confirmó que podría asistir al concierto de BTS en la zona Campo.

"Vi tu video. Primero, quiero felicitarte. Que lindo que alguien se sienta orgulloso de sus raíces, de su tierra. Te felicito. Por eso me pegué un poco con el tema. Yo te voy a dar la entrada, vas a ir a Campo mañana, 10 (de octubre)", manifestó.

La entrada corresponde a una de las zonas más costosas del concierto de BTS, cuyo precio supera los S/800 sin incluir el soundcheck.

Otra ARMY cedió su entrada

Sin embargo, detrás del regalo también hubo un gesto solidario. Curwen contó que el boleto pertenecía originalmente a Luisiana, una joven que había ganado un sorteo organizado por él. Tras conocer la historia de Analí, decidió cederle el premio para que pudiera asistir al espectáculo.

Posteriormente, Analí llegó al set de Habla Good, donde recibió oficialmente su entrada mediante el aplicativo autorizado. El momento fue seguido por miles de usuarios conectados al podcast, quienes celebraron que la oportunidad llegara a manos de la joven huancavelicana.

Así, Analí consiguió la entrada que tanto esperaba para el concierto de BTS del 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Gracias a la decisión de Luisiana y al gesto de Curwen, la joven ARMY de Huancavelica podrá ver a sus ídolos desde la zona Campo.