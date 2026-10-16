Daniela Darcourt llama en vivo a Yahaira Plasencia y lanza inesperado mensaje: "Todas las víboras"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia vivió un momento inesperado durante su participación en el podcast ¿Qué puede salir mal?, conducido por Carlos Vílchez y Anahí de Cárdenas. La salsera conversaba sobre su carrera artística y otros aspectos de su vida cuando recibió una llamada en vivo de Daniela Darcourt.

La comunicación tomó por sorpresa a la popular 'Yaha', sobre todo cuando su colega empezó a hablar de las experiencias que ambas han vivido dentro del amiente artístico.

Aunque durante años sus seguidores las han colocado en bandos opuestos, esta vez las artistas mostraron una actitud cercana y coincidieron en varios puntos.

Daniela Darcourt llama a Yahaira Plasencia

Todo ocurrió mientras Yahaira Plasencia respondía las preguntas de los conductores de ¿Qué puede salir mal?. En medio de la entrevista, Carlos Vílchez y Anahí de Cárdenas establecieron comunicación telefónica con Daniela Darcourt, quien saludó amablemente a su colega.

Durante la conversación, la ex de Jefferson Farfán expresó su coincidencia con algunos comentarios de Daniela sobre el ambiente artístico. "Yo pienso exactamente igual que tú", manifestó la cantante durante la conversación.

Sin embargo, lo más llamativo llegó después, cuando Darcourt Darcourt lanzó una reflexión sobre las personas que se muestran amables frente a las cámaras, pero que tendrían otras actitudes detrás de ellas.

La 'Patrona' no se guardó su opinión y aseguró que ambas conocen bien cómo se manejan ciertas personas dentro del ambiente artístico. Su comentario provocó sorpresa y risas en el set.

"Es que es verdad. Tú y yo lo sabemos porque a ti te han sonreído todas las víboras, a mí me han sonreído todas, y al final...", expresó Daniela Darcourt.

La frase llamó la atención de Yahaira Plasencia, pues ambas artistas han estado en el centro de comparaciones y comentarios de sus seguidores durante años. Pese a ello, el intercambio dejó ver que comparten experiencias similares en el mundo artístico.

¿Yahaira y Daniela grabarán canción juntas?

¡Y la cosa no quedó ahí porque en esa misma entrevista Yahaira Plasencia habló sobre una posible colaboración con Daniela Darcourt. La salsera no le cerró las puertas a la idea y dejó picando la posibilidad de grabar un temón junto a su colega.

"Si más adelante se da la oportunidad de hacer algo juntas sería un boom", dijo Yahaira al reafirmar que no tiene ningún enfrentamiento con la intérprete de 'Señor Mentira'.

Así, Daniela Darcourt sorprendió al llamar en vivo a Yahaira Plasencia durante su participación en el podcast ¿Qué puede salir mal?. Ambas coincidieron al hablar sobre sus experiencias en la farándula, mientras la salsera lanzó un inesperado mensaje que provocó sorpresa y risas entre los presentes.