BTS en Lima: sigue el MINUTO a MINUTO del primer concierto de la banda surcoreana en el San Marcos

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook) ofrecen hoy el primero de sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. El septeto surcoreano desató la euforia del ARMY, que llenó el recinto para vivir una noche histórica en Lima.

BTS en Lima: Minuto a minuto

EL PRIMER CONCIERTO DE BTS EN LIMA PERÚ HA EMPEZADO Y ASI SE ESCUCHA EL PÚBLICO PERUANO EN LA PRIMERA PRESENTACIÓN DE LA NOCHE CON HOOLIGAN, OMG! 🔥 https://t.co/YHC5KaQ8yx — badbye⁷ (@stayalivejksg) October 8, 2026

20:06|¡Arranca el concierto de BTS en San Marcos!

El estallido de gritos de miles de ARMYs hizo retumbar cada rincón del Estadio San Marcos. La primera canción empezó a sonar en los parlantes mientras las pantallas gigantes proyectaban las primeras imágenes de la agrupación surcoreana, dando inicio oficial a una velada histórica en Lima.