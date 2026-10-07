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¡Atención, ARMY!

BTS en Lima: sigue el MINUTO a MINUTO del primer concierto de la banda surcoreana en el San Marcos

BTS inicia sus esperados shows en el Estadio San Marcos en medio de la euforia de miles de fanáticos que viven en directo el histórico debut del grupo surcoreano en Lima.

La banda surcoreana hizo vibrar el Estadio San Marcos.
La banda surcoreana hizo vibrar el Estadio San Marcos. (Composición: Exitosa)

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/10/2026

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Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook) ofrecen hoy el primero de sus tres conciertos en el Estadio San Marcos. El septeto surcoreano desató la euforia del ARMY, que llenó el recinto para vivir una noche histórica en Lima.

BTS en Lima: Minuto a minuto 

20:06|¡Arranca el concierto de BTS en San Marcos!
El estallido de gritos de miles de ARMYs hizo retumbar cada rincón del Estadio San Marcos. La primera canción empezó a sonar en los parlantes mientras las pantallas gigantes proyectaban las primeras imágenes de la agrupación surcoreana, dando inicio oficial a una velada histórica en Lima.

 

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