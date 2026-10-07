BTS brillará HOY en su primer concierto en Lima: horarios, puertas de ingreso, transporte y más AQUÍ

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

BTS realizará este miércoles 7 de octubre su primer concierto en Lima, en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como parte de su gira mundial 'ARIRANG'. El grupo surcoreano también tiene programadas presentaciones para el viernes 9 y sábado 10 de octubre, por lo que miles de seguidores se movilizarán hacia el recinto durante estos días.

Para quienes asistirán al espectáculo, conocer los horarios, accesos y opciones de transporte será clave para evitar contratiempos, especialmente debido al despliegue de seguridad y las restricciones vehiculares anunciadas alrededor de San Marcos.

Estadio San Marcos is ready for BTS ARIRANG WORLD TOUR and Armys!🔥 The first concert in Lima, Peru takes place tonight 20:00 (local time)!!💜 #방탄소년단 #BTS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LATAM #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_LIMA https://t.co/Hr2nOCOtFV October 7, 2026

¿A qué hora empezará el concierto de BTS?

El concierto de este miércoles está programado para las 8:00 p. m.. Las puertas del recinto se abrirán desde las 4:00 p. m., mientras que el ingreso a las tribunas estará habilitado desde las 5:00 p. m. Además, el soundcheck para quienes cuentan con el beneficio correspondiente tuvo su registro hasta las 2:00 p. m.

¿Por dónde ingresar al concierto en Estadio San Marcos?

Los accesos estarán distribuidos por diferentes puntos de la Universidad San Marcos. La Puerta 1 conecta con la avenida Venezuela; la Puerta 3, con la avenida Universitaria y la avenida Ramón Herrera; la Puerta 5, con la avenida Amézaga; y la Puerta 8, con la avenida Óscar R. Benavides, anteriormente avenida Colonial.

La organización también estableció rutas de salida por las puertas 1, 3, 5 y 8, con desplazamientos hacia las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

¿Qué equipos estarán permitidos y prohibidos durante el concierto?

Asimismo, quienes acudan deberán revisar previamente los objetos permitidos. Entre las disposiciones que más llaman la atención se encuentra la prohibición de realizar transmisiones en vivo durante el espectáculo.

De acuerdo con el comunicado difundido a los asistentes, no estará permitido transmitir el concierto en tiempo real a través de plataformas como TikTok, Instagram, Facebook u otras aplicaciones similares. La medida también alcanza a quienes pretendan emitir imágenes y sonido del espectáculo desde sus teléfonos celulares.

La organización sí permitirá que los asistentes lleven determinados equipos fotográficos, aunque bajo condiciones específicas. Las cámaras deberán ser de uso personal y no profesionales, como las cámaras desechables o Polaroid.

También se permitirá el ingreso de cámaras cuyos lentes tengan una longitud inferior a 15 centímetros. Sin embargo, existen restricciones para otros accesorios y dispositivos que podrían dificultar la experiencia dentro del recinto.

Entre los objetos prohibidos figuran los trípodes, monopiés, cámaras GoPro, selfie sticks y cámaras SLR profesionales. Asimismo, no se permitirá el ingreso de cámaras cuyos lentes superen los 15,24 centímetros, ya sean fijos o desmontables.

ATU dispondrá 80 buses para retorno de las armys al finalizar cada concierto

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispondrá de más de 80 buses de transporte público autorizado para facilitar el retorno de los asistentes a los tres conciertos de BTS en Lima. Las presentaciones se realizarán los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Metropolitano amplía su horario en las rutas 'B' y 'C'

Otra alternativa será el Metropolitano. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao confirmó una extensión excepcional en los horarios de las principales rutas del transporte urbano. Esta medida busca facilitar el traslado de los miles de espectadores que asistirán a los esperados conciertos de la banda BTS en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

𝐀𝐑𝐌𝐘, 𝐭𝐮 𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐬𝐭𝐞 🫰🚍 Por los conciertos de BTS, ampliamos los servicios B y C del Metropolitano hasta la medianoche. 🦉Además, el Lechucero operará en su horario y estaciones habituales hasta las 4 a. m. ➡️ Revisa las rutas: https://t.co/MlV8CWCvjg https://t.co/TKOPEpIX1U — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2026

Municipalidad de Lima anuncia desvíos vehiculares por conciertos

La municipalidad de Lima presentó un plan especial para garantizar el ordenamiento del tránsito y facilitar el desplazamiento de los asistentes a los conciertos de la banda surcoreana en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), programados para los días 7, 9 y 10 de octubre.

Como parte de las medidas, la comuna informó que se restringirá temporalmente el tránsito vehicular en diversas vías cercanas al recinto universitario. La avenida Venezuela permanecerá cerrada desde la avenida Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

Los vehículos que circulen de oeste a este deberán utilizar como rutas alternas las avenidas De los Precursores y La Mar, mientras que quienes se desplacen de este a oeste deberán hacerlo por la avenida Óscar Benavides.

Con tres fechas consecutivas y miles de personas movilizándose hacia San Marcos, llegar con anticipación, revisar la puerta correspondiente y tener definido el transporte de regreso puede marcar la diferencia.

Así, ARMY podrá concentrarse en disfrutar del esperado encuentro con BTS sin descuidar aspectos básicos como los horarios, accesos, restricciones y alternativas para volver a casa de manera ordenada y segura.