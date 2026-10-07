BTS en Lima: conciertos de banda surcoreana podrían mover hasta S/200 millones en la economía peruana

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La confirmación de las tres presentaciones del icónico grupo surcoreano BTS en Lima no solo marca un hito cultural en la capital, sino que también representa un motor de reactivación clave para el mercado local. El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que el evento atraerá a cerca de 118,000 asistentes, generando un impacto económico directo e indirecto proyectado entre los 150 millones y 200 millones de soles.

La alta demanda del fandom de BTS

El impacto de las presentaciones de la agrupación asiática trascenderá con creces la venta de boletos en taquilla, proyectada en alrededor de 100 millones de soles sobre la base de un ticket promedio de 844 soles. La masiva movilización de fanáticos impulsará un consumo continuo durante los días previos y posteriores a los shows en rubros como la moda, los accesorios y la gastronomía temática.

"En este segmento destacan negocios de Gamarra, Mesa Redonda y otros centros comerciales, que pueden adaptar rápidamente su oferta a las preferencias de los fandoms", subrayó Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.

A la oferta de prendas de vestir y recuerdos se suma la activación de emprendimientos especializados en estética, producción fotográfica, repostería creativa y diseño de experiencias exclusivas para los seguidores. La capacidad de respuesta de los microempresarios peruanos permitirá captar un gasto sustancial por parte de los asistentes, quienes destinan presupuestos adicionales para complementar su asistencia al concierto.

De este modo, la cadena de suministros local se beneficia en su totalidad mediante la creación de empleos temporales. De este modo, la cadena de suministros local se beneficia en su totalidad mediante la creación de empleos temporales y el incremento significativo en el volumen de ventas presenciales y por delivery.

Impulso al turismo y diversificación hacia nuevos nichos

El desarrollo del espectáculo internacional posiciona a la capital como un punto estratégico para el turismo musical, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales. Se proyecta un flujo importante de viajeros provenientes de regiones como Arequipa, Cusco, La Libertad, Piura y Junín, así como de países vecinos entre los que destacan Ecuador, Chile y México.

"Por ejemplo, una cafetería puede desarrollar una experiencia temática; una tienda de ropa puede diseñar prendas para un fandom determinado; mientras que un emprendimiento de regalos puede optar por productos personalizados para conciertos. Es lo que apuestan hoy los pequeños negocios", señaló Rodolfo Ojeda.

En ese sentido, BTS demuestra que su influencia va mucho más allá del ámbito estrictamente musical, consolidándose como un fenómeno global capaz de impulsar el turismo, transformar los modelos de negocio de las MYPES y catalizar una importante inyección de capital en la economía peruana.