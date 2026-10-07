Cercado de Lima: policía captura a dos sujetos que fabricaban éxtasis para vender en los conciertos de BTS

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La policía intervino el comercio de estupefacientes en el Cercado de Lima al arrestar a dos personas implicadas en esta actividad ilícita. Estos individuos estarían implicados en la elaboración ilegal y la posterior comercialización de pastillas de éxtasis, las cuales planeaban distribuir entre miles de asistentes en el concierto de BTS.

Cabe mencionar que la rápida intervención de las fuerzas del orden permitió desbaratar este plan criminal y decomisar elementos clave que evidencian esta actividad.

🚨🇵🇪 #Lima | 𝐏𝐍𝐏 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐀 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 "𝐂𝐎𝐋𝐎𝐂𝐇𝐎", 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐌Á𝐒 𝐁𝐔𝐒𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐄𝐈𝐑𝐀, 𝐘 𝐃𝐄𝐓𝐈𝐄𝐍𝐄 𝐀 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 "𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐇𝐔𝐀" 🚔🔎 La Policía Nacional del Perú capturó en el Cercado de Lima a J. A. G. (37), alias "Colocho", requerido internacionalmente, y posteriormente detuvo a D. J. J. M. (23), alias "Franchua". Se incautaron un arma artesanal, una réplica, 99 municiones, celulares y equipos vinculados a la elaboración de drogas sintéticas. También se decomisaron pastillas al parecer éxtasis. 🇵🇪 ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD! #PNPInforma #PolicíasEnAcción October 6, 2026

Colombiano vinculado a la banda criminal La Cordillera

Durante el operativo, los efectivos policiales intervinieron al extranjero Juan Alejandro Galiano, conocido bajo el alias de Colocho . En esa línea, las autoridades de la PNP descubrieron que este individuo operaba con total impunidad mientras ocultaba un historial judicial en su país de origen.

"La Policía Nacional del Perú capturó en el Cercado de Lima a J. A. G. (37), alias "Colocho", requerido internacionalmente, y posteriormente detuvo a D. J. J. M. (23), alias "Franchua", se lee en una publicación de la PNP en 'X'

No obstante, la sorpresa de los uniformados fue mayor al inspeccionar el predio. Los efectivos descubrieron una herramienta artesanal clave . Este equipo era utilizado por los delincuentes para fabricar masivamente las dosis de estupefacientes.

La maquinaria incautada será analizada como parte de las investigaciones para determinar con exactitud cómo se elaboraban y distribuían las sustancias ilícitas preparadas y empaquetadas por esta escurridiza red

Decomisaron armamento oculto y municiones en allanamiento

Este operativo no solo reveló el laboratorio clandestino, sino que sacó a la luz el violento accionar de las mafias. Cabe mencionar que la acción permitió encontrar diversas armas de fuego y municiones , las cuales ahora representan el principal foco de la investigación criminal.

"Se incautaron un arma artesanal, una réplica, 99 municiones, celulares y equipos vinculados a la elaboración de drogas sintéticas. También se decomisaron pastillas al parecer éxtasis.", se lee en el mensaje

Ante ello, las acciones operativas contra bandas urbanas buscan esclarecer todo el panorama delictivo de la zona. Respaldados por los protocolos de la Fiscalía de la Nación , los agentes mantienen estrictas diligencias de ley para establecer la cantidad de estupefacientes que habría sido producida y despachada.

La investigación fiscal deberá determinar las verdaderas responsabilidades individuales de los acusados y confirmar si efectivamente existía un plan estructurado para distribuir los estupefacientes durante los multitudinarios eventos en la ciudad.