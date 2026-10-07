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Homenaje desde el cielo

BTS en Lima: MTC autorizó los espectáculos de drones preparados por la comunidad ARMY

Las actividades aéreas fueron sometidas a una evaluación técnica y de seguridad, mientras que uno de los shows está programado para este jueves 8 de octubre en la Costa Verde.

ARMY prepara espectáculo de drones
ARMY prepara espectáculo de drones MTC

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/10/2026

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La fiebre por BTS en Lima no solo se vive dentro del Estadio San Marcos. La comunidad de seguidores del grupo surcoreano también viene preparando actividades para acompañar su esperada visita al Perú y una de las más llamativas tendrá lugar en el cielo limeño: un espectáculo coordinado de drones en la Costa Verde.

La actividad recibió el visto bueno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que, mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autorizó los espectáculos luego de verificar que las solicitudes presentadas cumplieran con las exigencias técnicas y de seguridad establecidas para este tipo de operaciones.

MTC evaluó los espectáculos de drones

De acuerdo con la información proporcionada por el MTC, la DGAC revisó de manera individual cada solicitud vinculada con estas actividades. Entre los documentos considerados se encuentran la acreditación de los pilotos responsables de las operaciones, el registro de las aeronaves utilizadas, una póliza de seguro de responsabilidad civil y los respectivos estudios de evaluación de riesgos.

Los espectáculos contemplan el uso coordinado de múltiples drones, que podrán alcanzar una altura máxima prevista de 120 metros. La autorización busca que estas operaciones se desarrollen bajo condiciones previamente evaluadas y sin afectar la continuidad de las actividades aeronáuticas.

Para reforzar la coordinación, el MTC indicó que se trabajó conjuntamente con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). Como parte de este procedimiento, se publicaron los respectivos NOTAM, avisos destinados a informar a la comunidad aeronáutica sobre las áreas, fechas y horarios previstos para las operaciones.

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ARMY prepara homenaje para BTS

El espectáculo forma parte de las actividades organizadas por la comunidad ARMY con motivo de los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial "Arirang".

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Según la información oficial, uno de los espectáculos de drones está programado para el jueves 8 de octubre en la Costa Verde, por lo que los seguidores tendrán una actividad especial entre las fechas de las presentaciones de la agrupación.

La iniciativa se suma a las distintas acciones que los fanáticos vienen preparando alrededor de la visita de BTS al país. En este caso, el uso de drones permitirá desarrollar una presentación aérea previamente coordinada y bajo los requisitos establecidos por las autoridades competentes.

La autorización del MTC establece las condiciones para que estas actividades puedan realizarse considerando tanto la seguridad de los asistentes y participantes como la continuidad de las operaciones aeronáuticas.

De esta manera, el espectáculo de drones preparado por ARMY busca convertirse en uno de los homenajes más visibles durante la estadía de BTS en Lima, mientras la comunidad de seguidores acompaña desde distintos puntos de la capital la histórica visita del grupo surcoreano.

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