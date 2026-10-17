Victoria's Secret Fashion Show 2026: ¿a qué hora empieza y dónde ver el desfile en vivo?

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Ya falta poquito para el Victoria's Secret Fashion Show 2026 y la cosa promete estar llena de modelos top y artistas reconocidos en una noche de puro glamour! Si planeas ver el desfile en vivo desde Perú, entérate aquí mismo de la fecha, a qué hora empieza y las plataformas donde lo podrás ver gratis.

¿Cuándo y a qué hora empieza?

El esperado Victoria's Secret Fashion Show 2026 se realizará este domingo 18 de octubre desde Los Ángeles, Estados Unidos. La marca prepara una nueva edición de su emblemático desfile de lencería, que combina diseños llamativos, las características alas de sus modelos y presentaciones musicales en vivo.

La transmisión para el público peruano se divide en dos partes que prometen prender la noche. Primero va la previa o Pink Carpet a las 6.00 p. m., y luego se viene el desfile principal a las 6.30 p. m., tal como marca el cronograma oficial del evento.

¿Dónde ver en vivo y gratis?

Si estabas pensando cómo ver el Victoria's Secret Fashion Show 2026 sin botar tu plata en suscripciones, agárrate este tremendo dato. El desfile va a estar disponible de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de la marca, dándote acceso directo a todo el desfile.

¡Y agárrate porque la marca soltó que el show también se podrá ver en directo por sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok! Con esto, hay un montón de opciones digitales para conectarte desde el Perú y cualquier rincón del mundo sin perderte nada.

¿Qué modelos desfilarán?

Prepárate porque este desfile va a juntar a las más reconocidas del mundo de la moda. Entre las modelos fijas que ya anunciaron figuran Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Joan Smalls y Liu Wen.

A ellas se suman Ashley Graham, Paloma Elsesser, Alex Consani, Anok Yai, Grace Elizabeth, Imaan Hammam, Cindy Bruna, Abby Champion, Precious Lee, Amelia Gray y Devyn Garcia, entre otras figuras que forman parte de la lista anunciada para esta edición.

¿Qué artistas cantarán?

La música también tendrá un papel importante en esta edición. El Victoria's Secret Fashion Show 2026 contará con actuaciones de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE.

Así, el Victoria's Secret Fashion Show 2026 se realizará este domingo 18 de octubre y podrá verse gratis desde Perú por YouTube y las plataformas oficiales de la marca. La alfombra rosa empezará a las 6.00 p. m. y el desfile principal a las 6.30 p. m., con modelos reconocidas y presentaciones musicales en vivo.