Muere Bruno, el 'hijo' de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños: "Me duele mucho la muerte de mi niño"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Florinda Meza atraviesa un momento muy duro tras la partida de Bruno, su querida mascota que la acompañó durante 14 años. La actriz mexicana reveló la noticia, dejando ver que esta pérdida también significa decir adiós a recuerdos junto a Roberto Gómez Bolaños, el recordado Chespirito.

Florinda Meza despide a su perrito Bruno

Mediante su cuenta de Instagram, Florinda Meza compartió un emotivo mensaje detallando lo que significaba Bruno. La actriz explicó que el can representaba mucho más que una compañía: era un puente directo con su etapa junto a Chespirito.

"Esta mañana se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui", escribió la actriz, dejando ver la carga emocional que representa esta pérdida.

Meza también recordó que Bruno formaba parte de un grupo de cinco mascotas que acompañaron a la pareja durante los años que vivieron juntos. En su publicación mencionó a Zuri, Chapis, Pancho, Lola y Bruno, quienes fueron parte de su hogar.

"Él era de esa camada de cinco que estuvieron mientras vivía Roberto: eran Zuri, Chapis, Pancho y luego nacieron Lola y Bruno... y ya se fue", expresó la actriz.

Bruno la unía con Roberto Gómez Bolaños

La partida de Bruno también reavivó los recuerdos de Roberto Gómez Bolaños, fallecido en 2014. Para la actriz, este adiós se siente como una pérdida doble: la de su querida mascota y la de un vínculo con aquella etapa.

"Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces", manifestó en su publicación.

La actriz también recordó cómo cambió su vida tras la muerte de Chespirito. "Esa Florinda que ya no está, que comenzó a desaparecer cuando Roberto murió", escribió.

Además, la fecha de la despedida tuvo un significado especial para ella. El 12 de octubre marca el inicio de su relación con el comediante, a quien llamaba cariñosamente "mi Rober".

"Hoy, 12 de octubre, empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y hoy se fue ese último algo que compartimos con tanto amor", compartió.

En su despedida, Florinda Meza le dedicó unas últimas palabras a Bruno y le pidió que acompañara a Roberto Gómez Bolaños. La actriz recordó que su perro reaccionó con tristeza cuando el comediante falleció.

"Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos", escribió. Luego agregó: "Dile que lo extrañaré siempre... y a ti, mi Bruno, también".

Así, la muerte de Bruno deja a Florinda Meza con el recuerdo de 14 años de compañía y una historia compartida con Roberto Gómez Bolaños que seguirá presente en su memoria.