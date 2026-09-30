Extrabajadoras de programa de TV denuncian presuntos maltratos de conocida conductora

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El testimonio de dos jóvenes maquilladoras generó revuelo en redes sociales luego de que contaran los incómodos momentos que, según afirmaron, vivieron mientras trabajaban en un programa de TV en Perú. Las extrabajadoras señalaron a una conocida conductora por presuntos maltrato.

Extrabajadoras acusan a conocida conductora

Una de las extrabajadoras, identificada como Camila Ibáñez, decidió contar públicamente lo que habría vivido mientras trabajaba en el espacio televisivo.

@caamilaibanez Les cuento un poquito sobre mi experiencia. Quizás no di tantos detalles; quizás algunos no estén de acuerdo pero este fue mi sentir y el por qué de mi decisión. ♬ sonido original - Camila Ibáñez

Según su versión, la conductora tenía una actitud que calificó como "demasiado" hostigante y cuestionaba constantemente su trabajo como maquilladora.

La joven aseguró que la conductora llegó a quejarse de su desempeño y hasta habría afirmado que ella la maquillaba con las manos que olían a comida. Para Ibáñez, estas situaciones terminaron generándole incomodidad durante sus jornadas laborales.

"Su actitud era demasiado, era muy hostigante, era muy pesada, se quejó de que yo era una chibola que maquillaba horrible, que no sé cómo yo seguía ahí y la segunda fue que ella me acusó que yo la maquillaba con las manos oliendo a comida", contó furiosa.

Pero el relato no quedó ahí. Otra joven, identificada como Abigail Mendoza, también decidió contar su experiencia en el mismo canal y aseguró haber sido víctima de bullying laboral.

La extrabajadora describió sus mañanas en el programa como un verdadero caos debido al comportamiento que, según dijo, tenía la conductora.

Conductora habría generado caos por tardanzas

Abigail Mendoza también afirmó que sus compañeros se quejaban porque la conductora no cumpliría con los horarios de un programa que salía en vivo por las mañanas. Según su testimonio, las tardanzas habrían generado problemas para el equipo.

"Mis compañeros me decían que nos perjudica un montón, tenemos que salir en vivo y ella no llega, o llega tarde, encima los gritos, yo siempre sentí como que quería buscarme que yo pise el palito para poder contestarle y yo meterme en problemas", sostuvo.

Además, Abigail Mendoza aseguró que la conductora mostraba una personalidad diferente frente a otras personas: "Porque siempre se hacía la 'ay no, la no sé qué' y se hacía la buena persona", agregó.

Tras la difusión de ambos testimonios, los usuarios comenzaron a especular sobre quién sería la conductora y mencionaron nombres como Alvina Ruiz, Verónica Linares y Mávila Huertas, entre otros.

Así, las extrabajadoras de un programa de TV en Perú mantienen en el centro de la polémica a una conocida conductora por presuntos maltratos y situaciones de hostigamiento laboral.