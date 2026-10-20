Corazón Serrano lanza comunicado tras incidente en avión que generó alarma: "Su cariño significa mucho"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La agrupación de cumbia Corazón Serrano se pronunció luego de la emergencia registrada en un avión de LATAM que cubría la ruta Lima-Piura y en el que viajaban algunas de sus integrantes. El incidente generó momentos de preocupación entre los pasajeros y motivó que la orquesta compartiera un mensaje para informar sobre el estado de sus miembros.

El hecho ocurrió cuando se registró un incendio en la zona de una turbina de la aeronave, mientras esta permanecía en la pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Afortunadamente, los bomberos intervinieron y lograron sofocar el fuego antes de que el avión continuara con su recorrido hacia la ciudad de Piura.

En medio de la incertidumbre, Susana Alvarado, una de las vocalistas de Corazón Serrano y pareja del conductor Paco Bazán, compartió imágenes de lo sucedido a través de sus historias de Instagram. Sus publicaciones permitieron conocer algunos detalles de la emergencia y reflejaron la preocupación que se vivió durante esos momentos.

Corazón Serrano agradece las muestras de preocupación

Horas después del incidente, la agrupación difundió un comunicado para agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores. Asimismo, confirmó que sus integrantes se encontraban bien, llevando tranquilidad a quienes estaban pendientes de su situación tras conocer lo ocurrido en el terminal aéreo.

"Desde Corazón Serrano, queremos agradecer de corazón a todas las personas que nos han escrito y se han preocupado por nuestros integrantes por lo ocurrido de hoy. Gracias a Dios, ellos se encuentran bien", escribieron.

Además, Corazón Serrano destacó el respaldo de su público y valoró cada mensaje de aliento enviado durante las horas de preocupación. La orquesta expresó su agradecimiento por la cercanía de sus seguidores, quienes no tardaron en manifestar su inquietud por la seguridad de las cantantes que estuvieron presentes durante la emergencia.

"Agradecemos profundamente cada mensaje de cariño, cada palabra de aliento y las muestras de preocupación de nuestro público, que siempre nos acompaña y nos demuestra su afecto en todo momento. Su cariño significa mucho para todos", agregaron.

Corazón Serrano se pronuncia tras incidente en avión

¿Qué mostró Susana sobre el incidente?

Susana Alvarado también usó sus redes sociales para documentar lo que pasaba. En las imágenes se nota la llegada de los bomberos y personal de salud, quienes corrieron a auxiliar a los pasajeros y controlar las llamas.

La preocupación dio paso al alivio cuando la cantante informó que ya se encontraba viajando en otra aeronave junto a sus compañeros de agrupación. Con un breve mensaje, dejó en claro que continuarían su recorrido. "Con Dios y llegamos", escribió la popular 'Morena de oro'.

De esta manera, el pronunciamiento de la agrupación permitió despejar las dudas sobre el estado de sus integrantes, luego de un episodio que generó tensión entre los pasajeros. La rápida intervención de los bomberos fue fundamental para controlar el incendio y evitar que la situación tuviera consecuencias más graves.