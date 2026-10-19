"Traicionaste mi confianza": Óscar Junior lanza mensaje tras la denuncia de Anely Dávila a La Bella Luz

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La repentina renuncia de Anely Arias a La Bella Luz continúa generando repercusiones en el mundo de la música. Esta vez, Óscar Junior Custodio, hijo de Óscar Custodio y nuevo líder de la agrupación, sorprendió en redes sociales al compartir contundentes mensajes sobre la traición y la decepción, que muchos interpretaron como posibles indirectas hacia la cantante.

¿'Senderito' lanza indirecta a Anely?

La salida de la artista se produjo meses después de la polémica por el caso de presuntos tocamientos indebidos de César Sánchez contra Naldy Saldaña, situación que también generó cuestionamientos hacia Anely por su comportamiento posterior a lo ocurrido. Aunque inicialmente había anunciado que se alejaría temporalmente de los escenarios por motivos de salud, finalmente comunicó su decisión de abandonar la orquesta por razones personales.

En su despedida, la cantante agradeció a Óscar Custodio y a su esposa, Pilar Torres, por la oportunidad de formar parte de La Bella Luz. Asimismo, mencionó a Óscar Junior, quien recientemente asumió un nuevo rol dentro de la agrupación. Sin embargo, su salida no tardó en despertar especulaciones sobre posibles desacuerdos internos y nuevos proyectos profesionales.

Poco después, Óscar Junior compartió varias reflexiones relacionadas con la pérdida de confianza, las promesas incumplidas y la decepción que puede provocar una persona cercana. Aunque no mencionó nombres directamente, el contenido de sus publicaciones llamó la atención de los usuarios, quienes relacionaron sus palabras con la reciente renuncia de Anely Arias.

"No me enoja que lo hayas hecho porque ya lo esperaba. Me enoja que me prometieras que no lo ibas a hacer y aún así traicionaste mi confianza", compartió.

Por ahora, la cantante no se ha pronunciado sobre estos mensajes ni ha revelado cuáles serán sus próximos pasos musicales. Mientras tanto, también circulan especulaciones sobre un posible ingreso a Corazón Serrano, aunque esta posibilidad no ha sido confirmada y se desconoce qué motivó realmente su salida de La Bella Luz.

La renuncia de Anely Dávila

Por medio de sus redes sociales, Anely Dávila se mandó con un mensaje para informar que decidió dar un paso al costado de La Bella Luz. La cantante explicó que su salida pasa por temas personales y reconoció que no fue nada sencillo tomar esta determinación.

"Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas", escribió.

Aunque prefirió no entrar en mayores detalles sobre su salida de la orquesta, Anely dejó más que claro que se va agradecida. La cantante confesó que atesora un cariño especial por todo lo que le tocó vivir junto a sus compañeros y el resto del equipo de trabajo.

Es así como Anely Dávila le dijo adiós a La Bella Luz, agradeciendo a todos los que la acompañó en esta etapa. Por ahora, la cantante no ha revelado sobre qué se trae entre manos ni cuáles serán sus próximos pasos.