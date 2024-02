¡De terror! Imitadora de Mon Laferte denuncia a Axl Rose peruano por agresión física e intento de violación

Una de las imitadoras de Mon Laferte, denunció públicamente a un ex concursante de 'Yo Soy', quien interpretó a Axl Rose, de haberla agredido físicamente e intentado violarla.

Goretty Ríos se presentó en un conocido programa de espectáculos, donde narró la pesadilla que vivió a manos de este sujeto. Según contó la joven, el imitador se aprovechó de su confianza e intentó abusar de ella.

Explicó que Erick Ugaz, nombre del cantante, fue a su casa para ensayar unas canciones, pero una vez allí, cambió de actitud y empezó a insinuarle que quería tener algo más con ella. Ante su negativa, el hombre enfureció y la atacó golpeando varias partes de su cuerpo e, incluso, intentó violarla. La joven fue rescatada por una vecina que escuchó sus gritos.

Detalló que él la contactó por medio de las redes sociales y le ofreció trabajar juntos, sin imaginar, el terror que viviría posteriormente.

"Lo conozco desde hace unos 4 días por redes sociales. Él me contacta por WhatsApp porque estamos dentro del ambiente de la música, y me dice para trabajar juntos. Telonéame, me dice. Me acompañó tres veces, y dentro de todo esos días, me cogía de la mano, quería que yo esté con él, que sea su mujer", narró.