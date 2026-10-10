HSMN rechaza "acto de irreverencia" contra la sagrada imagen del Señor de los Milagros arrojada en reality 'Los Tinelli'

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas expresó su enérgico rechazo ante un "acto de irreverencia" contra la sagrada imagen del Señor de los Milagros registrado en el reality show argentino 'Los Tinelli'. El santo peruano habría sido arrojado al suelo y todo quedó registrado en imágenes que fueron difundidas públicamente.

HSMN rechaza "acto de irreverencia" contra el Señor de los Milagros

Gran controversia se produjo semanas atrás en el reality argentino 'Los Tinelli' cuando el famoso conductor de televisión, Marcelo Tinelli, le mostró a una de sus hijas una escultura del Señor de los Milagros que le obsequió la madre de Milett Figueroa, la señora Martha Valcárcel.

Tras ello, la tensión estalló cuando la joven llamada Candelaria Tinelli cogió la imagen sagrada, la acercó a su rostro para olerla y de manera inmediata la relacionó con rituales esotéricos, afirmando que en el Perú se utilizan esencias para realizar amarres.

Sin embargo, el momento culminante fue el rechazo que se suscitó segundos después cuando la creadora de contenido aparentemente soltó o arrojó la pieza venerada despreocupadamente frente a cámaras. Dicha acción fue interpretada por el público como una grave falta de respeto.

Frente a esa situación, la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas emitió un comunicado este sábado en el que rechaza categóricamente lo realizado contra el Cristo de Pachacamilla. "Nuestra sagrada imagen merece respeto y nuestra fe no puede ser objeto de semejante trato", se lee en el texto.

La entidad acotó que el Cristo Morado "no es un objeto cualquiera", que es "el símbolo sagrado de la fe de millones de peruanos" y que representa "esperanza, consuelo, unión y amor".

"Desde nuestra institución, rechazamos de manera absoluta todo acto de irrespeto hacia nuestra sagrada imagen y manifestamos nuestra profunda indignación ante una conducta que hiere la sensibilidad de nuestro pueblo creyente", señaló.

Comunicado de la HSMN

Exige disculpa de Candelaria Tinelli

De otro lado, la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas exigió que la primogénita de Marcelo Tinelli emitiera disculpas, pese a que ella lo realizó días atrás a través de su Instagram asegurando que no tuvo intención de ofender a los peruanos.

Segunda parte del comunicado de la HSMN

"Exigimos una disculpa pública, clara y sincera hacia los devotos del Señor de los Milagros y hacia el pueblo peruano que se ha sentido ofendido por este acto. No buscamos confrontaciones ni ataques personales. Exigimos respeto. Defendemos nuestra fe y levantamos nuestra voz porque aquello que es sagrado pra millones de peruanos no puede ser tratado con desprecio ni indiferencia", señala.

En conclusión, la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas rechazó y calificó como "acto de irreverencia" que la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, lanzara la imagen del Señor de los Milagros en el reality 'Los Tinelli'.