Deysi Araujo pone en venta su departamento tras problemas con sus vecinos: "Me evitan en el ascensor"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por anunciar que ha puesto a la venta su lujoso departamento en San Isidro debido a los constantes problemas que tiene con sus vecinos. La exvedette reveló que varios de ellos la miran mal cuando comparten el ascensor y que incluso le han bajado la llanta de su auto en el estacionamiento del edificio.

Deysi Araujo pone a la venta su departamento

La pelirroja llegó al set de Magaly Medina acompañada de sus amigas Paloma de la Guaracha y La Negra Petróleo, con un cartel gigante que decía: "Se vende departamento". Deysi contó que una empresa se está encargando de vender el inmueble, que con mucho esfuerzo logró comprarse hace unos años tras salir de San Juan de Lurigancho.

Sus amigas revelaron que han recibido malos tratos al momento de visitar a Deysi en su departamento. Según La Negra Petróleo, una vez fue a visitar a su amiga y el personal de recepción la recibió de mala manera. Como Deysi no le respondía el celular, decidió gritarle hasta el piso 14, lo que desató la furia de los vecinos.

Por otro lado, la pelirroja reveló que uno de sus vecinos, quien vive un piso debajo de ella, le hace desaires cuando se encuentran en las áreas comunes, específicamente en el ascensor. "Cuando me ve, se va corriendo", dijo Araujo.

Sin embargo, el peor momento que aseguró haber pasado en el edificio donde vive fue cuando una vez quiso salir en su auto y se percató de que le habían bajado la llanta, lo que la hizo llorar de impotencia. "Luego, a veces, la llanta la encuentro en cero. Era al costado, como un tajo, y lo digo en buena onda porque ese día lloré . Dos veces ha pasado", contó.

Finalmente, Deysi contó que la junta de propietarios de su edificio le subió el costo del mantenimiento hasta los 670 soles, por lo que presentó una denuncia por hostigamiento, pero no le hicieron caso. También reveló que los propietarios intentaron desalojarla por hacer bulla con sus amigas en las áreas comunes, por lo que finalmente decidió vender su departamento y mudarse.

Con esta decisión, Deysi Araujo busca dejar atrás los conflictos que asegura haber vivido durante años en el edificio donde reside. La exvedette espera concretar pronto la venta de su departamento para mudarse a un lugar donde pueda vivir con mayor tranquilidad y sin enfrentamientos con sus vecinos.