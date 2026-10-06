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Respaldo entre amigos

Andrés Hurtado 'Chibolín' estaría sin dinero en Lurigancho: "Está a punto de comer de la paila"

El exconductor afrontaría dificultades económicas en el penal de Lurigancho, según Carlos Cacho, quien anunció una actividad para reunir apoyo y ayudar a 'Chibolín'.

El exconductor pasaría por mala situación.
El exconductor pasaría por mala situación. (Composición Exitosa)

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 06/10/2026

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Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', afrontaría una complicada situación económica mientras permanece recluido en el penal de Lurigancho, según declaró Carlos Cacho. El maquillador aseguró que su amigo ya no tendría dinero para cubrir gastos básicos y anunció una actividad con allegados para brindarle apoyo.

Carlos Cacho asegura que Hurtado necesita apoyo

Según el pódcast Nadie Sabe, Carlos Cacho habló sobre la situación económica que atravesaría Andrés Hurtado. El maquillador señaló que el tiempo de reclusión habría reducido sus recursos y dificultado sus gastos personales dentro del penal.

"Tanto tiempo ahí la plata se acaba. No tiene dinero y está pasando momentos muy complicados económicamente", indicó.

Cacho también afirmó que Hurtado necesitaría dinero para cubrir su alimentación dentro del penal. El maquillador explicó que esta situación lo llevó a considerar una ayuda entre personas cercanas al exconductor. Además, anunció que convoca a diez amigos para organizar una actividad destinada a respaldarlo económicamente.

"Cuando una persona ya no tiene para comprarse su almuerzo, está a punto de comer de la paila. Andrés necesita dinero, ya no puede más", sostuvo.

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Hurtado permanece recluido en Lurigancho

El exconductor permanece recluido en el penal de Lurigancho mientras afronta un proceso judicial por delitos de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. La Fiscalía solicita una condena de 30 años de prisión, según información difundida sobre el caso que involucra al exconductor.

La declaración de Carlos Cacho se refiere específicamente a la situación económica que, según él, enfrenta Hurtado durante su permanencia en prisión. Los reportes atribuyen esta información al maquillador, quien habló públicamente de la falta de recursos y de una posible ayuda entre amigos cercanos.

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El anuncio contempla reunir a diez personas cercanas a Andrés Hurtado para coordinar una actividad de apoyo económico. Cacho explicó que busca respaldar a su amigo ante las dificultades que enfrentaría en el penal. La convocatoria fue comunicada durante la entrevista.

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El exconductor se encuentra recluído.

La situación señalada por el estilista contrasta con las referencias a los lujos que Andrés Hurtado mostró durante sus años en televisión. Sin embargo, la información sobre sus actuales recursos económicos corresponde a lo declarado por el maquillador, quien aseguró que el exconductor necesita apoyo.

Cacho busca contactar a diez amigos de Andrés Hurtado para organizar una actividad destinada a reunir recursos. La iniciativa fue anunciada en el pódcast, donde el maquillador describió las dificultades económicas que atribuyó al tiempo de reclusión.

Andrés Hurtado fue detenido en septiembre de 2024 y permanece recluido en Lurigancho mientras continúa el proceso judicial. La situación económica mencionada por Cacho forma parte de sus declaraciones recientes y no de una comunicación oficial del INPE sobre los recursos del exconductor.

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